Gã trai trẻ vác mã tấu tự chế đến quán cà phê chém người chấn thương sọ não… vì bạn gái bị trêu ghẹo

Sáng ngày 20/2, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng ) ra quyết định bắt khẩn cấp đối tượng Hồ Quang Tiến (17 tuổi, trú tại phường Thạch Thang) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích theo quy định của Pháp luật



Để phục vụ điều tra, Công an quận Hải Châu đã tiến hành triệu tập, lấy lời khai đối tượng Tôn Thất Trần Thanh Tú (16 tuổi, trú cùng địa phương) – người giúp sức cho Tiến gây án để làm rõ các hành vi liên quan đến vụ án.

Đối tượng Tiến chém người vì tức giận chuyện bạn gái bị trêu ghẹo

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h45 ngày 6/2, Phan Minh Hải (19 tuổi, trú tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cùng một vài bạn bè khác ngồi uống cà phê ở quán nước nằm trên đường Lê Thánh Tôn (quận Hải Châu).

Cùng lúc có hai thanh niên lạ mặt đi xe máy Yamaha Sirus đến trước cửa quán, bất ngờ dừng lại. Tiếp đó, một trong số 2 người xuống xe chạy vào quán nước rút dao chém mạnh vào đầu anh Nam khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Chưa dừng lại, nam thanh niên hung hăng này còn dùng dao chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu, chân nạn nhân rồi mới rời khỏi hiện trường. Chứng kiến sự việc, nhiều người tỏ ra vô cùng kinh hãi.

Sau khi hung thủ bỏ đi, một số người trong quá đã gọi xe đưa nạn nhân đi cấp cứu. Bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch, Sức Khỏe đang bình phục khá ổn định.

Hung khí gây án

Ngay sau đó, Công an nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về vụ việc nên đã có mặt ngay tại hiện trường. Công an tiến hành lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera an ninh để xác minh danh tính nghi phạm.



Đồng thời, một vài cán bộ Đồng thời, một vài cán bộ điều tra khác được cử đến bệnh viện để theo dõi tình hình bệnh nhân, đồng thời đề nghị làm giám định thương tật. Kết quả cho thấy, nạn nhân Phan Minh Hải bị chấn thương sọ não, lún sọ vùng thái dương đỉnh trán. Vùng dầu có vết chém dài 15cm, ở gối có vết thương 2cm và gan bàn chân là 3cm.

Sau khi xác định được hai kẻ gây sán là Tiến và Tú, Công an quận Hải Châu đã triệu tập hai đối tượng đến làm việc. Tiến khai, trước hôm gây án nghe bạn gái là T. (17 tuổi) kể lại rằng, Phan Minh Hải có hành động chọc ghẹo nên vô cùng bực tức.

Hôm sau, Tiến rủ Tú cùng chế dao dài 60cm để đi tìm Hải để đánh dằn mặt. Đến tối 6/2, qua một vài người bạn thì biết được Hải đang uống cà phê với bạn bè tại quán nước nên đã cùng Tú đi xe máy đến quán chém nạn nhân.

Nga Đỗ (t/h)