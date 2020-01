Gã trai trẻ xung phong làm “người vận chuyển” đi giao hàng cấm cho người tình lớn tuổi

Theo tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 8 ( thành phố Hồ Chí Minh ), ngày 2/12, đơn vị đã bàn giao đối tượng T.A.H (SN 1978) và L.B.H. (SN 1982, cùng ngụ quận 8) cùng các tang vật là 3,4kg ma túy cho Công an TP Hồ Chí Minh để tiến hành điều tra và thụ lý vụ án theo đúng thẩm quyền.

Liên quan đến vụ việc này, Công an quận 8 cho biết thêm: Trong quá trình làm nhiệm vụ, đơn vị phát hiện đối tượng H. có hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Ngay sau đó, đơn vị đã họp và thành lập chuyên án đấu tranh.

Tang vật thu giữ tại hiện trường

Điều đáng nói, bà H. không chỉ hoạt động một mình mà còn có sự giúp sức của người tình trẻ là L.. Bà H. và L. sống chung với nhau trong một thời gian dài, L. nhỏ tuổi hơn H.. L. đóng vai trò là người hỗ trợ cho người tình lớn trong việc giao ma túy.

Sau quá trình theo dõi, ngày 30/12, các trinh sát công an quận 8 ập đến bắt quả tang cặp đôi này khi đang giao nhận ma túy. Khám xét nơi ở, cơ quan điều tra thu giữ tổng cộng 3.4kg ma túy đá và 400 viên thuốc lắc cùng nhiều vật chứng liên quan khác.

Tại trụ sở cơ quan điều tra, bà H. khai nhận rằng, số ma túy trên được nhập về từ Campuchia, sau đó mang đi giao bán cho các đại lý trên địa bàn. Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ án này.

Cách đây 2 ngày, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố Nguyễn Trường Giang (30 tuổi, quê huyện Mường La, tỉnh Sơn La) về tội Mua bán trái phép chất ma túy

Trước đó, trưa ngày 29/11, Công an phường Trung Liệt, quận Đống Đa, kiểm tra hành chính ngôi nhà mà Giang đang ở trọ trên ngõ 55, phố Đặng Tiến Đông. Tại căn nhà này, Giang quây bạt, thiết kế hệ thống thông gió, đèn chiếu sáng… để trồng cần sa.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ nhiều cây cần sa, trong bầu đất và nhiều cành - lá cần sa khô được gói trong nhiều túi nylon với tổng số lượng 965,27 gam cần sa tươi và 43,26 gam cần sa khô… Hiện vụ việc cũng đang được điều tra, làm rõ.

Nga Đỗ (t/h)