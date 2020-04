Gái một lần đò lên xe hoa với anh “hàng xóm” độc thân, ngày cưới mẹ chồng cũ nghẹn ngào chúc phúc

Lấy chồng từ sớm, chưa kịp nếm trải hạnh phúc ngọt ngào trong hôn nhân, chị Nguyễn Thủy (Bắc Giang) đã sớm gạt vội giọt nước mắt vì sự ra đi của chồng trong một vụ tai nạn. Thủy từng nghĩ sẽ ở vậy chăm sóc và bù đắp cho con gái. Thế nhưng, một lần nữa không thể “cãi số”, sự xuất hiện của anh xã hiện tại đã kéo cô thoát khỏi những suy nghĩ ấy. Hai con người đã gặp để rồi con tim chung một nhịp đập, trở thành mảnh ghép hoàn hảo cùng nhau xây dựng ngôi nhà hạnh phúc.





Góa phụ tuổi 21, con ra đời không kịp nhận mặt bố

Chị Thủy cho biết, hồi đó vừa tuổi 21 đã lên xe hoa, vừa cưới và dọn về chung một nhà được 4 tháng thì bất ngờ chồng cô qua đời. Lúc đó, chị đang mang bầu ở tháng thứ 3, tin dữ ập đến khiến cô chẳng thể đứng vững. Cô vợ trể suốt thời gian dài rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần nặng đến mức chỉ muốn thu mình lại một góc.



Rồi thời gian thấm thoát trôi, cũng đến lúc con gái đầu lòng ra đời. Nhớ lại khoảng thời gian đó, Thủy chật vật, tủi thân vô cùng do không có người đàn ông yêu thương ở bên cạnh, nhưng may mắn có sự động viên của Rồi thời gian thấm thoát trôi, cũng đến lúc con gái đầu lòng ra đời. Nhớ lại khoảng thời gian đó, Thủy chật vật, tủi thân vô cùng do không có người đàn ông yêu thương ở bên cạnh, nhưng may mắn có sự động viên của gia đình 2 bên nên cô đã gắng gượng vượt qua.

Chính tình cảm chân thành của anh “hàng xóm” đã khiến Thủy đổ gục, rũ bỏ hết mặc cảm







Anh hàng xóm quyết tâm cưa đổ mẹ đơn thân

Cả hai làm quen nhau được vài tháng, anh bắt đầu tặng quà cho Thủy, Vào ngày 8/3 năm đó, anh mua một bó hoa và để tặng Thủy nhưng sợ cô không nhận nên đã mang sang cổng đưa cho mẹ và con gái cầm về. Đến tối cả nhà có ngồi ăn bánh và tặng quà cho nhau nhưng mọi người đều giấu, không nói với Thủy ai là người tặng, chỉ nói quà của cả nhà.

Chồng cô rất tâm lý, chiều chuộng cô và rất yêu thương con riêng của vợ



Chỉ đến đêm, khi đi làm em gái mới nhắn tin nói cho Thủy biết hoa đó là anh hàng xóm nhà đối diện tặng. Biết được tin này, Thủy giận cả nhà lắm, cho rằng cả nhà đã lừa mình và bắt em gái cầm hoa sang trả lại cho anh. Sáng hôm sau khi đi làm về cô nghĩ nếu cầm hoa vứt ngoài cổng thì "ác quá" nên đã cầm hoa để vào thùng rác. Ấy thế mà món quà tặng kèm hoa đó lại “an toàn” ở lại với cô, bởi đến tận lúc gần cưới, mọi người trong nhà mới thú nhận” do anh tặng.



Minh Tú (t/h)