Game thủ Hồng Anh liên quan gì đến đường dây đánh bạc của Phí Văn Huấn?

Game thủ Hồng Anh là ai?

Cuối tháng 9/2019, cộng đồng game thủ Đế chế (AOE) tại Việt Nam xôn xao thông tin nhóm game thủ nổi tiếng đất Thái Bình bị triệu tập đến trụ sở Công an làm việc. Trong hình ảnh được chia sẻ lên mạng xã hội có game thủ nức tiếng Hồng Anh. Ngoài ra, còn có Dũng Con và Meomeo. Cùng thời điểm, Ban tổ chức giải đấu AOE Việt Nam Open Cup 2019 (giải đấu được biết có cả sự tham gia của Hồng Anh) cũng thông báo tạm hoãn giải đấu vì lý do ngoài ý muốn.

Vậy Hồng Anh là ai mà khiến làng AOE tại Việt Nam bị xáo động? Game thủ Hồng Anh (tên thật Đinh Đăng Hiếu, SN 1996, quê ở Phú Thọ) là một trong những game thủ xuất sắc nhất mà AOE Việt sản sinh ra. Cùng với game thủ Chim Sẻ Đi Nắng, Bibi và Hehe, Hồng Anh đã tạo lên lứa game thủ U96 nổi danh khắp nước.

Đã từng có thời gian, người trong giới coi Hồng Anh là đối thủ duy nhất của Chim Sẻ Đi Nắng. Theo đánh giá, Hồng Anh được người hâm mộ yêu mến bởi khả năng tấn công mạnh mẽ, lối đánh đa dạng và các thao tác tay chuẩn mực.

Hồng Anh từng được nhận định là đối thủ duy nhất của Chim Sẻ Đi Nắng trong làng Đế Chế Việt

Tuy nhiên, người trong giới cũng không phủ nhận, game thủ trẻ tuổi người Phú Thọ đã bộc lộ rõ một số điểm yêu của mình. Game thủ quản quân chưa tốt, lười đưa về thế trận tay to và vấn đề nghiêm trọng nhất chính là thể lực của Hồng Anh.

Hồng Anh bắt đầu sự nghiệp Đế Chế đỉnh cao của mình khi đầu quân cho team GameTV. Khi đó, Chịm Sẻ Đi Nắng là đồng động cảnh Hồng Anh. Vì cùng có kỹ năng tốt, lại có duyên trùng ngày, tháng, năm sinh nên họ rất ăn ý trong việc phối hợp với nhau. Tuy nhiên, sau một thời gian gắn bó, tháng 8/2015, Hồng Anh đã rời GameTV sang team Thái Bình để cùng chiến đấu, ở đó có “ông bầu” Phí Văn Huấn – người mạnh tay đầu tư cho làng game AOE.

Thời điểm đó, một số người đồn đoán rằng, Hồng Anh rời GameTV là vì không muốn sống quá lâu dưới “cái bòng” của Chim Sẻ Đi Nắng và muốn và muốn chứng tỏ khả năng của bản thân nhiều hơn. Từ khi sáng team Thái Bình , Hồng Anh tập trung rèn luyện kỹ năng, thi đấu cống hiến và có tiếng nhiều hơn trong làng AOE tại Việt Nam.

Sau thời gian thi đấu, Hồng Anh trở thành đội trưởng đội AOE Thái Bình. Nhưng trong thời gian ở đây, Hồng Anh cũng dính nhiều nghi án, nổi cộm nhất là nghi án bán độ. Tháng 6/2018, sau khi thua bất ngờ trước đối thủ không quá mạnh, tin đồn bán độ rấy lên mạnh mẽ. Tuy nhiên, game thủ này không hề lên tiếng.

Tin đồn bán độ chưa qua thì Hồng Anh tiếp tục khiến cộng đồng AOE Việt Nam “sốc” khi liên quan đến đường dây đánh bạc online nghìn tỷ của ông bầu Phí Văn Huấn.

Hồng Anh liên quan gì đến đường đây đánh bạc nghìn tỷ của Phí Văn Huấn?

Liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua game Đế Chế, Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) xác định, Phí Văn Huấn (SN 1981, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) đóng vai trò cầm đầu đường dây. Huấn là người có tiếng trong làng AOE tại Việt Nam với biệt danh “bầu Huấn Cao Thái Bình”.

Huấn là người đứng sau nhiều game thủ Việt như Hồng Anh, Meomeo, Trung Mệnh. Huấn cũng là người gây dựng và phát triển đội AOE Thái Bình (một team game lớn, có nhiều game nổi tiếng, hay đấu các giải Đế Chế trong và ngoài nước). Team Thái Bình cũng chính là nơi game thủ Hồng Anh hoạt động.

Game thủ Hồng Anh nằm trong số 56 người bị khởi tố liên quan đến đường dây đánh bạc của Huấn. Khi trang web cá độ của Huấn được lập nên thì Hồng Anh cùng các cộng sự có thêm nhiệm vụ “cày game” nhiều giờ liên tục để người chơi vào đặt cược. Những video livetreams các trận đấu của Hồng Anh thu hút hàng trăm lượt xem trên Youtube.

Hồng Anh là 1 trong 56 bị can vụ đánh bạc nghìn tỷ do Phí Văn Huấn cầm đầu

Theo điều tra của Công an quận Cầu Giấy, web Powgs có chức năng đặt cược thông qua trò chơi Đế Chế, bao gồm các tựa game như “quân tuyển – không tuyển. đào vàng”… Ngoài ra, còn có các trò như “trận cầu vàng” hay “siêu sao bóng đá” được lập trình là các trận đấu giả theo hình thức World Cup. Người chơi sẽ đặt cược đội nhà hoặc đội khách theo hình thứ tài – xỉu.

Theo Công an , người chơi sẽ bỏ ra khoảng 100.000 đồng để mua 121.000 Gold. Khi người chơi thắng tiền ảo sẽ nhận được tiền thật, các đại lý mua vào 123.000 Gold với giá 100.000 đồng.

Để hoạt động hiệu quả, Huấn chỉ đạo đàn em mở nhiều khung giờ để chơi con bạc vào chơi. Mỗi khung giờ có nhiều lượt chơi, kéo dài từ 3 – 5 phút. Khi nhân viên mở trang cá cược thì người chơi bắt đầu vào bàn, đặt cược. Nếu thắng sẽ nhận gấp đôi tiền áo đã bỏ ra. Tuy nhiên, người thắng phải trích 1 – 1,5% tiền thắng trả cho hệ thống.

Qua sau lưu dữ liệu, Công an phát hiện có khoảng 356.000 tài khoản đăng ký đánh bạc. Từ tháng 7 đến tháng 9/2019, đường dây này đã giao dịch tổng số tiền lên đến gần 1.160 tỷ tiền Gold (khoảng 960 tỷ đồng). Từ hoạt động này, Huấn và đồng bọn thu lợi 4,7 tỷ đồng.

Hiện, Công an quận Cầu Giấy vẫn đang mở rộng điều tra vụ này.

Từng có thời điểm Hồng Anh đánh bại Chim Sẻ Đi Nắng mang chiến thắng vang dội về cho team Thái Bình

