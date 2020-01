Gần 100 học bạ bị giả mạo chữ ký: Hiệu trưởng Trường Hermann Gmeiner có vô can?

Báo Sức khỏe Cộng đồng nhận được phản ánh tại trường PTDL Hermann Gmeine (Hà Nội) xảy ra việc hàng loạt học bạ của học sinh bị giả mạo chữ ký giáo viên khiến một số phụ huynh và giáo viên rất bức xúc.

Theo phản ánh, vừa qua, trong quá trình trường Hermann Gmeiner in và vào sổ học bạ cho khối học sinh lớp 10, không hiểu lý do gì lại xuất hiện hàng loạt cuốn học bạ bị giả mạo chữ ký của giáo viên. Điều này khiến nảy sinh nghi vấn học bạ được thay kết quả học tập khác so với trước đó. Sự việc cũng gây tâm lý hoang mang cho không ít phụ huynh học sinh.

Trường PTDL Hermann Gmeine nghi vấn giả mạo chữ ký hàng loạt học bạ môn Sinh và Công nghệ

báo Sức Khỏe Cộng đồng, ông Toán (Hiệu trưởng Trường Hermann Gmeiner) cho rằng đây chỉ là sự hiểu lầm và là lỗi nghiệp vụ của cấp dưới chứ hoàn toàn không có động cơ xấu. Trả lời, ông Toán (Hiệu trưởng Trường Hermann Gmeiner) cho rằng đây chỉ là sự hiểu lầm và là lỗi nghiệp vụ của cấp dưới chứ hoàn toàn không có động cơ xấu.

Theo giải trình của Trường Hermann Gmeiner, năm học 2016-2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội bắt đầu sử dụng sổ điểm điển tử theo quy định của TP Hà Nội trên hệ thống eSAMS. Tuy nhiên phần mền mới chưa hoàn thiện nên rất khó khăn trong việc nhập xuất giữ liệu và in ấn, từ ngày 15/05/2017 đến 05/06/2017 hệ thống gần như đóng cứng.

Để hoàn thành nhiệm vụ năm học đúng 31/05/2017, trường vẫn sử dụng học bạ cũ và tất cả giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm vào điểm và phê ký đầy đủ vào học bạ.

Đến năm học 2017-2018, hệ thống đã tốt hơn rất nhiều, khi đó giáo viên Nguyễn Tuấn Trang (giáo viên tin học kiêm quản lý hồ sơ) thấy nếu in học bạ từ hệ thống và ghép học bạ cũ sẽ thành 2 quyển gây bất tiện cho học sinh. Giáo viên Nguyễn Tuấn Trang đã nhập lại dữ liệu gốc lớp 10 năm học 2016-2017 lên hệ thống, đảm bảo kết quả học sinh vẫn giữ nguyên không thay đổi. Sau đó giáo viên Trang in và cho giáo viên ký lại.

Tuy nhiên môn Sinh và Công nghệ, do giáo viên bộ môn đã chuyển công tác, không liên lạc được nên giáo viên Nguyễn Tuấn Trang đã tự ý ký thay.

“Việc làm này của giáo viên Nguyễn Tuấn Trang không nhằm vụ lợi cho bản thân hay dùng kết quả đó để làm lợi cho cá nhân nào.” – Ông Toán khẳng định.

“Việc ký thay do tôi tự thực hiện, không phải do sự chỉ đạo của hiệu trưởng” – Giáo viên Trang viết.

Theo ông Toán, vụ việc đã được báo cáo lên Phòng và Sở GD&ĐT.

Ông Toán cũng thừa nhận, mặc dù không vụ lợi nhưng đây là sai sót về nghiệp vụ. Nhà trường cũng sẽ họp hội đồng xem xét kỷ luật đối với giáo viên này.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, liên quan sự việc, nữ giáo viên bị giả mạo chữ ký đã gửi đơn cho báo chí và bộ ngành, trong đó có Bộ LĐTBXH (cơ quan quản lý trường này) tố cáo đích danh ông Đỗ Văn Toán (Hiệu trưởng của trường). Trong đơn, nữ giáo viên này trình bày rằng không nghỉ thai sản và mất liên lạc như nhà trường giải thích mà bà bị sa thải không rõ lý do. Giáo viên này bị giả mạo chữ ký mà không nhận được thông báo nào từ nhà trường.

PV cũng đang liên hệ với Sở GD&ĐT để làm rõ thêm sự việc.

Báo Sức khỏe Cộng đồng sẽ tiếp tục thông tin…

Tiến Vũ