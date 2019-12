Gần 100 trẻ em Lâm Đồng nhập viện cấp cứu nghi ngộ độc sau bữa ăn từ thiện

Sau khi tham gia một bữa ăn trưa miễn phí do một đoàn từ thiện đến từ TP. HCM cung cấp, gần 100 trẻ em ở Lâm Đồng trong độ tuổi từ 1-13 phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, nôn ói, tiêu chảy.



Sáng nay 30/12, bác sĩ Lê Văn Tiến - Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lâm Đồng đã xác nhận, đơn vị hiện đang tực tiếp cấp cứu cho 28 trẻ nhập viện trong tình trạng mất nước, nôn ói, chóng mặt tại Khoa Nhi bệnh viện. Báo Người Lao Động dẫn lời bác sĩ Tiến cho biết: "Các cháu nhỏ nhập viện vào 23 giờ đêm qua (29-12), ngay lập tức ê-kip trực cùng các bác sĩ Khoa Nhi của bệnh viện đã triển khai các biện pháp cấp cứu. Hiện tại, tình trạng Sức Khỏe của bệnh nhi đã dấu hiệu phục hồi, bệnh viện đang tích cực theo dõi thêm".



Bên cạnh đó, ông Lê Thọ - Giám đốc Bệnh viện Nhi Lâm Đồng cũng cho biết, bệnh viện đang cấp cứu cho 57 trẻ nhập viện trong tình trạng nôn ói, tiêu chảy. Sau khi được các y bác sĩ tiến hành điều trị, theo dõi, các cháu đã dần ổn định. Bước đầu, bệnh viện chẩn đoán các bệnh nhi bị ngộ độc thực phẩm

Các bé nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm.



Theo thông tin ban đầu, 85 đứa trẻ nhập viện chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số ở thôn Thực Nghiệm, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Sau khi tham gia một bữa ăn trưa do đoàn từ thiện ở TP. Hồ Chí Minh cung cấp, các cháu có các biểu hiện nôn ói, tiêu chảy , hôn mê nên mọi người vội vã đưa đi cấp cứu.

Là một phụ huynh có con nhỏ phải nhập viện, ông K' M. (42 tuổi, ngụ xã Mê Linh) cho hay: "Chúng tôi cũng không hiểu tại sao. Trước đó có một đoàn từ thiện từ thành phố về phát đồ ăn cho các cháu. Đến khi ăn trưa về, tối thấy con kêu đau bụng, lại bị tiêu chảy nên chúng tôi đưa đi cấp cứu. Lúc đầu chỉ có vài cháu, nhưng sau đó hầu như tất cả các cháu tham gia bữa ăn từ thiện đó đều nhập viện".



Các phụ huynh đứng ngoài chờ đợi.

Ông Đinh Đức Chí, Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà chia sẻ với PV Báo Người Lao Động cho biết, trước đó có một người tên An dẫn theo một đoàn từ thiện ở TP. HCM xuống đây, liên hệ với người dân địa phương về bữa ăn trưa từ thiện. Tuy nhiên, những người này không thông qua chính quyền địa phương nên xã không theo dõi, giám sát được vụ việc.



Được biết, những người này đã nấu mì tôm, xúc xích, đồ ăn và cho khoảng 200 cháu ở thôn Thực Nghiệm ăn trưa và uống sữa. Sau đó, gần trăm đứa trẻ có dấu hiệu ngộ độc đã phải đưa đi cấp cứu.



