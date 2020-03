Gần 20.000 người nhiễm COVID-19 nhưng chỉ có 68 ca tử vong, hệ thống y tế Đức có gì đặc biệt?

Đức là quốc gia ghi nhận ca nhiễm COVID-19 cao thứ 5 thế giới. Tuy nhiên, tỉ lệ tử vong hiện chỉ khoảng 0,3%, thấp hơn nhiều so với Ý, Trung Quốc, Anh và Pháp.

Theo đó, tờ Daily Mail của Anh dẫn số liệu chính thức được công bố bởi Viện Robert Koch (RKI) Đức cho biết. Tính đến ngày 19/3, Đức ghi nhận gần 11.000 ca mắc COVID-19 , nhưng chỉ có 20 ca tử vong, tỉ lệ tử vong tương ứng chỉ 0,18%.



Con số này thấp hơn nhiều so với Ý (8,3%), Trung Quốc (4%), Anh (3,9%) và Pháp (2,9%). Trong lúc đó, hai ngày sau, vào sáng 21/3, Đức đã có tổng cộng 19.848 ca mắc COVID-19, tuy nhiên nhưng vẫn chỉ có 68 ca tử vong, và tỉ lệ tử vong là 0,3%.



Theo phân tích của chuyên gia Richard Pebody, từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, việc Đức duy trì tỉ lệ tử vong thấp “có thể nhờ nhiều yếu tố khác nhau”. Trong đó, có thể dẫn chứng như sau:





Hệ thống y tế đảm bảo kịp thời

Ở Đức có 25.000 giường chăm sóc đặc biệt hoàn chỉnh, kèm thiết bị hỗ trợ hô hấp. Việc này đồng nghĩa với việc, bệnh nhân có thể phục hồi nhanh chóng khi được xác nhận mắc COVID-19. Đồng thời, chính phủ Đức cũng bày tỏ kế hoạch tăng gấp đôi con số này trong vài tuần tới để ngăn chặn các Bệnh viện trở nên quá tải.



Các khách sạn và hội trường công cộng lớn ở Đức cũng sẽ được chuyển thành bệnh viện dã chiến cho những bệnh nhân có triệu chứng ít nghiêm trọng hơn. Bệnh viện tập trung chữa trị cho những người bệnh nặng.

Theo đánh giá tổng thể, Đức được trang bị tốt hơn so với các nước láng giềng châu Âu về điều kiện y tế.



Trong khi tại Pháp, chỉ có khoảng 7.000 giường chăm sóc đặc biệt, còn Italy có khoảng 5.000 giường. Số liệu mới cập nhật tại Anh, nước này chỉ có 4.000 giường chăm sóc đặc biệt, và 5.000 máy trợ thở có sẵn.





Xét nghiệm sớm



Theo Christian Drosten, Giám đốc Viện Vệ sinh dịch tế tại Bệnh viện Charite (Berlin, Đức), cho rằng việc xét nghiệm sớm cũng có thể là một yếu tố giúp Đức duy trì tỉ lệ tử vong thấp.

“Chúng tôi nhận dạng căn bệnh này từ rất sớm. Chúng tôi đi trước các nước khác về kĩ năng chẩn đoán và phát hiện bệnh”, ông Drosten nói.

Người dân được xét nghiệm sớm

Tại Đức có một mạng lưới các phòng thí nghiệm độc lập, nhiều đơn vị trong số đó đã bắt đầu xét nghiệm từ tháng 1, khi số ca bệnh vẫn còn rất thấp. Nhờ điều này, Đức gia tăng khả năng sàng lọc bệnh nhân COVID-19 so với nhiều nước khác. Ước tính, Đức có thể tiến hành xét nghiệm cho 12.000 người mỗi ngày.

Tất cả những người có triệu chứng hay từng tiếp xúc với một ca bệnh, hay trở về từ vùng dịch sẽ được xét nghiệm.





Dịch vụ chăm sóc sức khẻ ờ Đức được nhà nước chi trả

Một yếu tố nữa tạo ra sự khác biệt là dịch vụ chăm sóc Sức Khỏe ở Đức được nhà nước chi trả. bảo hiểm y tế công là bắt buộc ở Đức và được thu cùng với thuế thu nhập, nhưng sau đó sẽ được chuyển thẳng tới quỹ bảo hiểm mà không qua kho bạc nhà nước, giúp quỹ y tế không phải phụ thuộc quá nhiều vào ngân sách.

Người mắc bệnh ở độ tuổi còn trẻ

Số liệu do chính phủ Đức cung cấp cho thấy, tỉ lệ nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này trong độ tuổi 60, độ tuổi có nguy cơ cao nhất, thấp hơn so với nhiều nước khác. Hầu hết, người nhiễm là bộ phận dân số trẻ, khỏe mạnh.



Chủ tịch RKI - Lothar Wieler cho biết: “Ở Đức, hơn 70 phần trăm những người được xác định nhiễm bệnh có độ tuổi từ 20 đến 50 tuổi.”

Những ca bệnh đầu tiên ở Đức xuất phát từ những người trở về sau kì nghỉ trượt tuyết ở Áo hoặc Italy.



Vậy nhưng, các chuyên gia cũng lo ngại số người tử vong ở Đức sẽ tăng vọt, khi dịch COVID-19 lan rộng, bởi Đức vốn là quốc gia có một phần tư dân số trên 60 tuổi.





Không xét nghiệm những người đã qua đời

Khác với nhiều quốc gia khác, Đức không xét nghiệm với những người đã tử vong. RKI nói thêm: “Chúng tôi không coi việc xét nghiệm sau khi tử vong là việc quan trọng. Chúng tôi làm việc theo nguyên tắc: bệnh nhân được xét nghiệm trước khi tử vong.”

Điều này có nghĩa rằng, nếu một người tử vong khi cách ly tại nhà và không đến bệnh viện, thì có khả năng cao họ sẽ không được đưa vào thống kê, như Giovanni Maga thuộc Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Ý đã chỉ ra trong một cuộc phỏng vấn với Euronews.



Your browser does not support HTML5 video.

Tin tổng hợp virus corona Việt Nam 21-3