Gần 500 người bán hoa ở Hà Nội được test nhanh COVID-19 vì liên quan đến bệnh nhân 243

Sáng 14/4, UBND quận Bắc Từ Liêm đã bắt đầu tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19 cho hàng trăm người bán hoa liên quan đến lịch trình của ca nhiễm 243.

Được biết, bệnh nhân 243 nhiễm COVID-19 ở Việt Nam là nam, 47 tuổi, trú tại thôn Hạ Lôi, huyện Mê Linh, TP.Hà Nội. Ngày 12/3, bệnh nhân đưa vợ đi khám bệnh tại khoa Miễn dịch - Dị ứng Bệnh viện Bạch Mai và về trong ngày. Sau đó, bệnh nhân về nhà, sinh hoạt bình thường và đi nhiều nơi, tới nhiều chỗ đông người như đám cưới, đám giỗ. Bệnh nhân được xác định dương tính với COVID-19 ngày 6/4.

Ngày 22-26/3, BN243 đi giao hoa tại chợ hoa Quảng Bá (quận Tây Hồ) buổi tối, khi đi có đeo khẩu trang, không có biểu hiện bất thường về Sức Khỏe . Tại đây, BN243 tiếp xúc nhiều người trong gia đình để thu mua, gói hoa tại nhà trước khi giao bán tại chợ Quảng Bá.

Do đó, tất cả những người dân liên quan đến việc mua bán tại chợ hoa Quảng Bá (Quảng An, Tây Hồ), chợ hoa Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm), chợ hoa Mê Linh (huyện Mê Linh) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm liên quan đến bệnh nhân 243 đều được xét nghiệm nhanh COVID-19.

Theo ghi nhận của PV Tổ Quốc, tại trạm test nhanh ở Trung tâm VHTT&TT phường Phúc Diễn, 30 cán bộ y tế cùng với tình nguyện viên trường ĐH Y tế công cộng đã thực hiện thành 2 bàn lấy mẫu xét nghiệm và bàn trả kết quả công dân. Ngoài ra, ở chỗ test nhanh còn có khu đo thân nhiệt, khai báo y tế trước khi thực hiện xét nghiệm.

Sau khi được lực lượng chức năng thông báo, sáng nay nhiều người thuộc các đối tượng kể trên đã có mặt tại nhà văn hóa quận Bắc Từ Liêm để xét nghiệm. Những người dân đến xét nghiệm được duy trì khoảng cách 2m, nhân viên y tế phun khử khuẩn quanh khu vực làm xét nghiệm.

Dự kiến, mỗi người thực hiện xong test nhanh trong khoảng 10-15 phút. Việc xét nghiệm sẽ được kéo dài trong 3 ngày liên tục. Chỉ trong sáng nay, đã có khoảng 100 người đến xét nghiệm, chủ yếu là những người ở làng hoa Tây Tựu thường xuyên buôn bán ở chợ Quảng Bá (Quảng An, Tây Hồ).



Theo kế hoạch, 490 công dân trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm có liên quan đến hoạt động buôn bán hoa tại các khu chợ trên địa bàn và chợ ở Mê Linh liên quan đến bệnh nhân 243 được test nhanh.



Báo Nhân Dân dẫn lại lời của bác sĩ Đặng Hồng Châu - Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế quận Bắc Từ Liêm, cho biết: “Trong buổi sáng hôm nay, chúng tôi tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho các công dân thuộc phường Tây Tựu, nơi có rất nhiều công dân buôn bán và nhập các mặt hàng hoa tại các chợ trên”.



Tất cả những người đến làm xét nghiệm đều phải khai báo y tế, lịch trình đi lại những ngày qua. Những người đầu tiên có kết quả âm tính ai cũng vui mừng.



