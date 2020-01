Hậu cháy rừng, gấu Koala - biểu tượng nước Úc sắp tuyệt chủng?

Theo thông tin từ Bệnh viện Koala ở Port Macquarie, bang New South Wales, Australia cho biết:

“Những vụ cháy rừng xung quanh cảng Macquarie trong tháng 11 đã đe dọa tính mạng của quần thể gấu Koala, gây ảnh hưởng về mặt đa dạng sinh học và di truyền của loài gấu này. Có tới 350 con gấu Koala đã thiệt mạng , khoảng 75% vụ cháy rừng đã phá hủy môi trường sống của gấu Koala”.

Gấu Koala đứng trước nguy cơ tuyệt chủng



Do đó, bệnh viện Koala đã thành lập quỹ trên GoFundMe (nền tảng gây quỹ cộng đồng vì lợi nhuận của Mỹ) để giúp phục hồi Sức Khỏe gấu Koala bị ảnh hưởng bởi cháy rừng.

Tình trạng cháy rừng triền miên tại Australia đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới số lượng gấu Koala, vốn đã giảm mạnh trước khi xảy ra các vụ cháy rừng trong tháng này. Theo báo cáo của Sở thú Australia, hiện tại chỉ còn lại khoảng 40.000 đến 100.000 con gấu Koala sau khi cháy rừng phá hủy môi trường sống của chúng.





Cháy rừng và hoạt động tàn phá thiên nhiên của con người đang đe dọa đến sinh tồn của gấu Koala

Bên cạnh đó, hoạt động của con người cũng là nguyên nhân góp phần làm mất đi môi trường sống tự nhiên của gấu Koala - rừng bạch đàn (hay còn gọi là rừng khuynh diệp). Nổi bật nhất là nạn chặt phá rừng, hoạt động nông lâm ngư nghiệp, đô thị hóa và ô nhiễm môi trường.

80% môi trường sống tự nhiên của loài động vật này đã bị mất đi, đồng thời tính mạng chúng cũng bị đe dọa bởi chó và ôtô đi đường. Thống kê của Quỹ tài trợ gấu Koala của Úc (AKF), có đến 4.000 con chết mỗi năm vì bị xe tông hoặc chó cắn.

Gấu Koala được liệt vào Sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), về nguy cơ bị tuyệt chủng . Tốc độ suy giảm cá thể của gấu Koala cũng là vấn đề đáng lo ngại.

Loài gấu Koala đóng vai trò quan trọng đối với hệ sinh thái nhờ chế độ ăn của chúng.Thức ăn chủ yếu của chúng chính là lá ngọn của cây bạch đàn, nhờ chúng "tỉa" ngọn cho những cây này, khu rừng sẽ trở nên thoáng mát và hứng nắng hơn.





Một con gấu Koala được giải thoát khỏi ngọn lửa cháy rừng

Nếu gấu Koala tuyệt chủng thực sự, hệ sinh thái trong dưới lòng mặt đất của khu rừng này sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bên cạnh đó, khi không còn gấu Koala ăn lá, mật độ lá dày đặc cũng làm tăng xác suất cháy rừng.

Trước nguy cơ này, AKF kêu gọi Thủ tướng Úc thông qua Đạo luật Bảo tồn Koala nhằm cấm việc sở hữu, giết, và buôn bán gấu Koala, cũng như bảo vệ các khu rừng cây bạch đàn còn sót lại.

Trong khi gấu Koala đã được Liên hiệp Bảo tồn Tự nhiên Quốc tế xếp là loài động vật dễ bị tổn thương, thì có đến 80% rừng bạch đàn hiện nằm trong khu đất tư nhân, tức chúng sẽ sớm bị đốn đi vì mục đích thương mại.

Business Insider dẫn lại lời Deborah Tabart - đại diện AKF: "Tôi biết chắc rằng người Úc quan tâm đến sự an toàn của gấu Koala và đã chán ngấy việc chứng kiến những con gấu Koala chết trên đường. Đã đến lúc chính phủ bắt đầu thể hiện sự tôn trọng với chúng và bảo vệ môi trường sống tự nhiên của chúng".

