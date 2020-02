Thanh niên ham 'tự sướng' tới gãy 'cậu nhỏ', quý ông cẩn thận mất khả năng làm cha vì sở thích này

Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An cho biết mới tiếp nhận một trường hợp nam bệnh nhân bị sự cố nhạy cảm là gãy dương vật. Bệnh nhân 32 tuổi độc thân (ở thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) được đưa vào cấp cứu ngày 04/02 trong tình trạng dương vật bị biến dạng, bầm tím, sưng nề. Khai thác bệnh sử được biết bệnh nhân bị thương sau khi cố bẻ dương vật để gây cực khoái.

Bệnh nhân được thực hiện phẫu thuật



Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành mổ cấp cứu, xử trí tình trạng máu bầm đồng thời cắt bỏ sẹo, khâu vết rách và chỉnh thẳng bộ phận sinh dục cho bệnh nhân.



Bác sĩ CKI Bùi Hồng Quang, Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cho biết đây là một trường hợp khá phức tạp. Bởi bệnh nhân không chỉ vỡ vật hang mà còn rách một phần vật xốp, nên quá trình phẫu thuật có phần khó khăn hơn.



Sau 1 tiếng phẫu thuật, các bác sĩ đã cố gắng lấy được máu tụ, khâu phục hồi bao trắng dương vật cho bệnh nhân. Phẫu thuật thành công, thời gian còn lại là chờ bệnh nhân bình phục.



Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cho biết, mỗi năm, đơn vị này tiếp nhận từ 1 đến 2 trường hợp gãy dương vật.



Gãy dương vật là tình trạng rách hay vỡ bao trắng (các lớp phủ xơ bao bọc) dọc theo dương vật. Lúc này các thể hang dương vật lúc đang chứa căng máu mà bị vỡ làm máu chảy tràn dưới da dẫn đến sưng to, bầm tím.



Có nhiều nguyên nhân gây gãy dương vật có thể do giao hợp quá mạnh bạo, giao hợp trong các tư thế đặc biệt hoặc sai tư thế, quan hệ qua đường hậu môn hoặc do nam giới tự bẻ khi dương vật đang cương.



Với trường hợp gãy dương vật do tự bẻ thường xảy ra trong quá trình thủ dâm. Khi dương vật đang cương, bệnh nhân tự bẻ để xìu nhanh.



Tình trạng này khá phổ biến ở những thanh niên độc thân sống trong môi trường tập thể như một biện pháp vừa để dễ đi tiểu, vừa tránh ngượng ngùng lúc sáng sớm.



Thậm chí một số thanh niên có thói quen bẻ dương vật để nghe tiếng “rắc” như bẻ khớp ngón tay. Có người nghiện bẻ dương vật tới nỗi đã từng bị gãy vẫn bẻ tiếp. Một số trường hợp gãy dương vật do thay đổi tư thế khi ngủ, khi vận động như đá bóng...



Bác sĩ Bùi Hồng Quang cho hay, từng có nhiều bệnh nhân để đến lúc dương vật bị cong hẳn, tiểu tiện khó khăn, đau đớn… mới đến bệnh viện. Điều này vừa gây đau đớn cho người bệnh đồng thời khó khăn cho việc điều trị.



