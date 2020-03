Gel diệt khuẩn Tràm trà Saference không được cấp phép, không diệt được virus

Điều đáng nói nhiều người “đục nước thả câu” đã sản xuất nhiều hàng kém chất lượng hoặc những sản phẩm không thể diệt khuẩn, diệt virus, chống lại dịch bệnh Covid 19 để bán ra thị trường. Kèm theo những sản phẩm đó là lời quảng cáo "có cánh", “nổ” công dụng “thần thánh”, gạt người tiêu dùng để bán kiếm lời theo dịch bệnh.

Gel diệt khuẩn Tràm trà Safernce đang được bán tràn lan trên mạng xã hội và được giới thiệu có công dụng diệt khuẩn, chống virus.

Thông tin nhà phân phối, công dụng được trên nhãn sản phẩm Gel diệt khuẩn Tràm trà Safernce

Đại diện Sở Y tế Nam Định, ông Trần Bắc Hà - Phó phòng nghiệp vụ Dược, cho biết thêm, vừa qua Sở Y tế có cấp số xác nhận công bố mỹ phẩm cho sản phẩm có tên SAFERENCE, sản phẩm này cũng do Cty TNHH Langhee Beauty Việt Nam , có trụ sở tại Số nhà 7, hẻm 53/59/66 phố Ngọa Long 1, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội chịu trách nhiệm phân phối ra thị trường. Vậy sản phẩn Gel diệt khuẩn Tràm trà Safernce do công ty nào sản xuất, công ty nào chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường? Tại sao lại đang được giới thiệu được Sở Y tế Nam Định cấp phép nhưng qua xác minh lại không có giấy phép. Đại diện Sở Y tế cho biết sản phẩm có tên gọi “Gel diệt khuẩn Tràm trà Safernce” như in trên bao bì do PV cung cấp, hiện tại Sở Y tế Nam Định chưa cấp giấy xác nhận công bố (chưa cấp giấy phép). Ông này còn cho biết trên nhãn sản phẩm không được ghi “diệt khuẩn” “chống virus”. Việc đơn vị tự ghi công dụng như vậy là sai quy định của Pháp luật