Ghi nhận 1 ca nhiễm COVID-19 mới, đã được cách ly ngay khi nhập cảnh

Chiều ngày 15/5, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Việt Nam vừa ghi nhận thêm 1 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 313 trường hợp. Đây là hành khách trên chuyến bay về nước từ Dubai, UAE và đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Bệnh nhân 313 (BN313) là nam giới, 28 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đi trên chuyến bay số hiệu VN0088, số ghế 51K từ Dubai, UAE về Việt Nam. Khi nhập cảnh, bệnh nhân không có triệu chứng nhiễm bệnh, được cách ly tại khu cách ly tập trung ở KTX sinh viên tỉnh Bạc Liêu. Ngày 13/5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, bệnh nhân đã được chuyển tới điều trị cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Trước đó vào ngày 7/5, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 xác nhận trong số các hành khách trên chuyến bay VN0088 nói trên có 17 ca nhiễm mới. Như vậy, tính cả BN313, thì có 18 ca bệnh COVID-19 là công dân Việt Nam trở về nước từ Dubai.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã tròn 29 ngày Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới nào do lây nhiễm cộng đồng. Có 173 ca nhiễm là người nhập cảnh vào Việt Nam, đã được cách ly từ sân bay. Hiện còn 12.236 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly, theo dõi, trong đó có 353 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 8.492 người cách ly tập trung tại các cơ sở khác và 3.391 người cách ly tại nhà.

Có 260 bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã được công bố khỏi bệnh/ xuất viện, chỉ còn lại 53 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, đa số có Sức Khỏe ổn định. Hiện có BN91 là ca bệnh nặng, hiện đã điều trị gần 2 tháng trong bệnh viện nhưng vẫn trong tình trạng nguy kịch, 90% phổi đã đông đặc. Dự kiến BN91 sẽ được ghép phổi trong thời gian sắp tới, hiện đang khởi động chương trình tìm nguồn cho tạng đủ điều kiện ghép, chuẩn bị đủ điều kiện ghép. Việc tiến hành ghép phổi sẽ được tiến hành sau khi khẳng định bệnh nhân không còn nhiễm COVID-19.

Chi Nguyễn (t/h)