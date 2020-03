Ghi nhận 8 ca nhiễm, BV Bạch Mai tạm dừng đón tiếp bệnh nhân, cách ly toàn bộ bệnh viện

Sau khi xác nhận liên tiếp 8 ca dương tính với COVID-19, BV Bạch Mai được xem là ổ dịch mới của Hà Nội. Mới sáng nay (28/03), Bộ Y tế đã công bố thêm 2 trường hợp dương tính với COVID-19 liên quan đến BV Bạch Mai.

Cụ thể, 2 người dương tính mới đều là nhân viên đưa nước sôi của Công ty TNHH Trường Sinh. Đây là Công ty chịu trách nhiệm cung cấp xuất ăn và nước sôi cho bệnh viện Bạch Mai

Ngay sau khi nhận kết quả, BV Bạch Mai đã tiến hành phong tỏa khu vực nhà ăn, 2 nhân viên có kết quả dương tính cũng đã được đưa đi cách ly đúng theo quy định. Theo đó,, BV Bạch Mai cũng đã cho xét nghiệm tất cả các nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân gồm 5.000 mẫu.

Đặc biệt, 3 khoa phát hiện có người mắc COVID-19 gồm: Khoa thần kinh đã làm xét nghiệm toàn bộ nhân viên, không ai bị nhiễm virus; 134 nhân viên tại Trung tâm nhiệt đới Bạch Mai có liên quan đến BN87, BN87 và Khoa tim mạch C4 kết quả đều là âm tính.

Để ngăn ngừa tình trạng virus lây lan, hạn chế nguồn lây nhiễm từ bên ngoài vào bệnh viện cũng như lây lan trong nhóm người nhà chăm sóc bệnh nhân, từ 28/3 BV Bạch Mai ngừng tiến hành các biện pháp kiểm soát, tạm dừng đón tiếp bệnh nhân; thực hiện cách ly toàn bộ Bệnh viện bảo đảm an toàn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và nhân viên.

Trước đó, vào ngày 27/3, Sở Y tế Hà Nội đã có công văn yêu cầu các đơn vị liên quan ở BV Bạch Mai tiến hành rà soát, lập danh sách các bệnh nhân đã khám, điều trị tại Bệnh viện trong 14 ngày qua để tiến hành theo dõi, cách ly.

Sau khi tiến hành rà soát, phát hiện gần 1.600 bệnh nhân trên địa bàn Hà Nội đã điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai ra viện từ 15/3 đến 25/3. Danh sách được gửi lên cán bộ y tế các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn để thông báo cho những trường hợp nêu trên tự cách ly, theo dõi Sức Khỏe tại nhà trong 14 ngày.

