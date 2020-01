Ghi nhận ca mắc sởi đầu tiên trong năm 2020 tại Hà Nội, làm sao phòng bệnh cho trẻ khi vào mùa?

Thông tin với báo chí, ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết: So với cùng kỳ năm ngoái thì đầu năm 2020 tình hình các dịch bệnh truyền nhiễm như sởi, sốt xuất huyết… đều giảm mạnh.

Tuy nhiên, không vì thế mà ngành y tế và các cơ sở y tế lơ là chủ quan. Bởi lẽ thời điểm này đang là mùa đông - xuân, chuẩn bị bước vào mùa dịch của các bệnh truyền nhiễm trong đó có sởi. Nguyên nhân do không khí ẩm kéo dài, khiến virus gây bệnh lây lan nhanh, bùng phát rộng.



Sở Y tế Hà Nội hiện đang tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm các ca bệnh để khoanh vùng, xử lý triệt để từ khi xuất hiện những ca bệnh đầu tiên, tránh để lây lan ra cộng đồng.

Ảnh minh họa



Sở khuyến cáo người dân cần chủ động phòng ngừa dịch bệnh cho con em mình. Biện pháp tốt nhất để phòng ngừa sởi là tiêm vắc xin. Cha mẹ cần đưa trẻ từ đủ 9 tháng tuổi đi tiêm phòng bệnh sởi tại các điểm tiêm chủng và tiêm nhắc lại đầy đủ, đúng lịch để đảm bảo hiệu quả cao nhất của Sở khuyến cáo người dân cần chủ động phòng ngừa dịch bệnh cho con em mình. Biện pháp tốt nhất để phòng ngừa sởi là tiêm vắc xin. Cha mẹ cần đưa trẻ từ đủ 9 tháng tuổi đi tiêm phòng bệnh sởi tại các điểm tiêm chủng và tiêm nhắc lại đầy đủ, đúng lịch để đảm bảo hiệu quả cao nhất của vắc xin phòng bệnh.



Tiêm vắc xin ngừa sởi 2 mũi cho trẻ độ tuổi tiêm chủng. Mũi 1 từ 9 – 12 tháng tuổi, mũi 2 từ 18 – 24 tháng. Ngoài trẻ nhỏ, trẻ lớn trên 5 tuổi chưa được tiêm đủ 2 mũi, người lớn chưa bị mắc sởi, phụ nữ chuẩn bị Tiêm vắc xin ngừa sởi 2 mũi cho trẻ độ tuổi tiêm chủng. Mũi 1 từ 9 – 12 tháng tuổi, mũi 2 từ 18 – 24 tháng. Ngoài trẻ nhỏ, trẻ lớn trên 5 tuổi chưa được tiêm đủ 2 mũi, người lớn chưa bị mắc sởi, phụ nữ chuẩn bị mang thai trước 03 tháng cũng cần tiêm bổ sung vắc xin sởi để đảm bảo có miễn dịch phòng bệnh cho mình và cộng đồng.

Sởi là bệnh truyền nhiễm do virus thuộc họ Paramyxoviridae gây ra. Bệnh có thể xảy ra cả trên trẻ nhỏ và người lớn. Các triệu chứng điển hình là sốt, viêm long đường hô hấp trên, viêm kết mạc và phát ban.

Tiêm vắc xin phòng sởi là biện pháp phòng bệnh tốt nhất



Trong chu kỳ mắc bệnh sởi có 4 giai đoạn chính:



Giai đoạn ủ bệnh: 7- 21 ngày, trung bình 10 ngày.



Giai đoạn khởi phát (giai đoạn viêm long) 2 - 4 ngày: sốt cao, viêm long đường hô hấp trên, viêm kết mạc, đôi khi có viêm thanh quản cấp, có thể có hạt phía trong miệng ngang hàm trên.



Giai đoạn toàn phát 2-5 ngày: Sau 3-4 ngày sốt, người bệnh phát ban hồng rát sẩn khắp người, từ sau tai, trán xuống ngực, lưng và cuối cùng xuống tới đùi và bàn chân.



Giai đoạn hồi phục: Ban nhạt màu chuyển sang màu xám, bong vảy để lại vết thâm, vằn da hổ và mất.



Nếu bệnh tiến triển nặng có thể dẫn đến nhiều biến chứng Nếu bệnh tiến triển nặng có thể dẫn đến nhiều biến chứng viêm phổi , viêm não, viêm tai giữa, viêm giác mạc, tiêu chảy thậm chí tử vong...

Your browser does not support HTML5 video.

Phòng ngừa bệnh sởi. Video: Thanh niên

Hà Ly (t/h)