Ghi nhận ca thứ 10 nhiễm virus corona tại Việt Nam, lây bệnh từ người nhà

Chiều 4/2, Bộ Y tế xác nhận Việt Nam ghi nhận ca nhiễm virus corona thứ 10 đồng thời cũng là trường hợp thứ 2 nhiễm virus do lây từ bệnh nhân sang người nhà.

Bệnh nhân sống tại tỉnh Vĩnh Phúc, là người nhà của nữ bệnh nhân 23 tuổi là thành viên của đoàn công nhân 8 người của Công ty TNHH Nihon Plast đi tập huấn 2 tháng ở Vũ Hán, Trung Quốc và về nước hôm 17/1.



Được biết, nữ công nhân từ Vũ Hán về nước sau đó đã nghỉ ở nhà ít hôm trước khi được phát hiện và yêu cầu cách ly. Trong thời gian này, nữ công nhân đã lây bệnh cho người nhà.

Một bệnh nhân được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc



Đây là trường hợp thứ 5 nhiễm virus corona được phát hiện tại Vĩnh Phúc. Đáng nói, các ca này đều có tiền sử dịch tễ liên quan đến đoàn 8 công nhân trở về từ Vũ Hán.



Cũng trong sáng 4/2, Bộ Y tế xác nhận trường hợp thứ 9 nhiễm virus corona là anh T.C.P. (30 tuổi, trú xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc). Bệnh nhân này cũng là nhân viên Công ty TNHH Nihon Plast có mặt trong đoàn 8 người được cử sang Trung Quốc tập huấn 2 tháng tại Vũ Hán, Trung Quốc.



Các trường hợp nhiễm virus corona còn lại ở Việt Nam gồm:

Con trai ông Li Ding là anh Li Zichao (SN 1992, hiện sống tại Long An). Hai cha con sống cùng phòng khách sạn ở Nha Trang. Anh Li Zichao khởi phát bệnh chậm hơn cha nhưng cùng nhập viện hôm 22/1. Sau thời gian điều trị, kết quả xét nghiệm 3 lần đều âm tính và đã được xuất viện sáng 4/2.

Bệnh nhân Li Zichao xuất viện sáng 4/2

Trường hợp thứ ba là chị L.T.T.H., (25 tuổi, trú tại xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà) là lễ tân tại khách sạn tại Nha Trang. Bệnh nhân bị lây bệnh sau khi được xác định có tiếp xúc gần với hai cha con người Trung Quốc kể trên. Ngày 31/1, kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV, được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa. Ngày 4/2, kết quả xét nghiệm đã âm tính và dự kiến được xuất viện.



Anh P.V.C. (29 tuổi, ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) là thành viên của đoàn 8 công nhân Công ty TNHH Nihon Plast được cử sang tập huấn ở Vũ Hán. Anh C. khởi phát bệnh hôm 21/1 và là một trong 3 người đầu tiên của nhóm công nhân này được phát hiện dương tính với nCoV. Bệnh nhân hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.



Chị N.T.D. (23 tuổi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) là trường hợp thứ hai trong đoàn công nhân của Công ty TNHH Nihon Plast được phát hiện dương tính với virus corona. Ngày 25/1, chị khởi phát bệnh tại nhà và đến ngày 27/1 được lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm cho kết quả dương tính. Đây chính là nguồn lây bệnh cho trường hợp thứ 10 nhiễm virus corona.



Chị V.H.L. (29 tuổi, ngụ tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) là trường hợp thứ tư trong đoàn công nhân của Công ty TNHH Nihon Plast được phát hiện dương tính với nCoV. Kết quả xét nghiệm dương tính trả về hôm 3/2. Bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.



Trong đoàn 8 công nhân trở về từ Vũ Hán có một trường hợp đã điều trị khỏi bệnh. Đó là chị N.T.T. (25 tuổi, quê tại tại xã Định Hòa, Yên Định, Thanh Hóa) được điều trị tại BV đa khoa tỉnh. Sau 10 ngày cách ly điều trị, bệnh nhân hoàn toàn khỏi bệnh và được xuất viện hôm 3/2.



Một trường hợp khác là ông T.H.K. (SN 1947, quốc tịch Mỹ) từ Mỹ về Việt Nam hôm 14/1. Trước đó, bệnh nhân quá cảnh khoảng 2 giờ tại sân bay ở thành phố Vũ Hán. Ông K. khởi phát bệnh hôm 26/1 và đến ngày 31/1 được đưa vào cách ly điều trị tại Bệnh nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh.



Your browser does not support HTML5 video.