Ghi nhận ca tử vong đầu tiên do virus corona ngoài Trung Quốc

Theo CCTV, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona tiếp tục có diễn biến phức tạp. Trong cuộc họp báo sáng 2/2, Bộ trưởng Y tế Philippines Francisco Duque tuyên bố, Philippines đã xác nhận trường hợp tử vong đầu tiên, cũng là trường hợp viêm phổi thứ hai do nhiễm virus corona mới.



Được biết, đây là một nam công dân Trung Quốc 44 tuổi, là bạn của bệnh nhân mắc bệnh đầu tiên ở Philippines. Người đàn ông này cũng từ Vũ Hán đến Philippines được ít ngày.

Một màn hình đo thân nhiệt ở sân bay quốc tế Manila, Philippines. Ảnh: Zing.



Tờ Zing.vn dẫn lại lời của Bộ trưởng Y tế Philippines Francisco Duque cho biết, người đàn ông nhập viện San Lazaro ở Manila trong tình trạng sốt, ho và đau họng. Sau đó, bệnh nhân qua đời vào ngày 1/2.

Chính phủ Philippines hiện đang phối hợp với Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines để xử lý các vấn đề tiếp theo. Đây chính là người Trung Quốc đầu tiên tử vong ở nước ngoài và cũng là ca tử vong đầu tiên do virus corona ngoài Trung Quốc.



Trước đó vào ngày 30/1, Philippines chuẩn đoán 1 bệnh nhân nữ 38 tuổi từ Vũ Hán (Trung Quốc) - đến nước này ngày 21/1 - nhiễm virus corona mới (nCoV). Đây là bệnh nhân đầu tiên được chuẩn đoán dương tính virus nCoV tại Phillipines.



Tính đến hết ngày 1/2/2020 tại Trung Quốc đã có thêm 45 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do virus corona ở nước này lên 304 người. Tính đến sáng 2/2, Việt Nam đã có 07 trường hợp mắc nCoV. Trong đó: 02 cha con người Trung Quốc đã chữa khỏi; 03 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc; nữ lễ tân khách sạn ở Nha Trang và mới nhất là trường hợp người đàn ông quốc tịch Mỹ.

Hai đường dây nóng tư vấn về bệnh Corona của Bộ Y tế đều miễn phí.

Theo ANTĐ, cũng bắt đầu từ 7 giờ sáng nay, Bộ Y tế đã đưa vào hoạt động thêm một đường dây nóng để tư vấn người dân các biện pháp phòng, chống dịch nCoV qua số tổng đài 1900 9095. Các cuộc gọi đến đường dây này đều miễn phí. Đường dây nóng 19009095 hoạt động song song với đường dây nóng 1900 3228 đã được công bố trước đó.

Your browser does not support HTML5 video.

Bác sĩ Chợ Rẫy đã điều trị thế nào giúp người nhiễm corona khỏi bệnh? Nguồn: Zing.