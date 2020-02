Ghi nhận ca tử vong do dịch COVID-19 thứ hai tại Hong Kong, qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện bệnh

Hong Kong xác nhận ca tử vong thứ hai vì virus corona chủng mới (COVID-19). Theo thông tin ban đầu, đó là một người đàn ông 70 tuổi sống một mình tại Kwai Chung. Ông bắt đầu đổ bệnh vào ngày 2/2 nhưng phải tới 10 ngày sau mới được đưa đến Bệnh viện Princess Margaret vì lý do té ngã.

Ngày 14/2, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với chủng mới của virus corona. Kể từ đó, tình trạng bệnh nhân ngày một yếu đi rồi tử vong vào sáng 19/2.

Bệnh viện Công chúa Margaret, nơi ghi nhận 2 ca tử vong do COVID-19



Chiều 19/2, Cục y tế và Cục quản lý bệnh viện Hong Kong sẽ tổ chức họp báo thông tin về ca tử vong này.



Theo nghiên cứu được thực hiện bởi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Trung Quốc trên hơn 72.000 ca chẩn đoán liên quan đến COVID-19, các nhà khoa học phát hiện những trường hợp tử vong hầu hết là nhóm đối tượng người cao tuổi.



Cụ thể, tỷ lệ tử vong cao nhất của Covid-19 là người trên 80 tuổi, với 14,8%. Tỷ lệ tử vong trên ca nhiễm ở các nhóm tuổi khác giảm dần tương ứng với số tuổi. Nhóm từ 70-79 tuổi tỷ lệ tử vong là 8%, nhóm từ 60-69 tuổi tỷ lệ tử vong là 3,6%, nhóm từ 50-59 là 1,3% và nhóm từ 40-49 tuổi là 0,4%.

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt cho bệnh nhân tại một bệnh viện ở Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN



Đây là trường hợp thứ hai tại Hong Kong tử vong vì virus corona cũng là trường hợp thứ 6 được ghi nhận ngoài Trung Quốc đại lục cùng với các ca tại Philippines, Nhật Bản, Pháp và Đài Loan mỗi nơi ghi nhận 1 ca tử vong.



Hong Kong thông báo đến nay đã ghi nhận được 62 ca nhiễm COVID-19. Trước đó, ca tử vong đầu tiên được ghi nhận vào ngày 4/2 cũng tại Bệnh viện Princess Margaret, ở quận Kwai Chung. Đó là một bệnh nhân 39 tuổi qua đời sau khi bất ngờ suy tim trong quá trình điều trị. Bệnh nhân này từng đến Vũ Hán ngày 21/1 và trở về Hong Kong 2 ngày sau bằng đường sắt cao tốc. 7 ngày sau đó ông bắt đầu có triệu chứng sốt.



Chiều 12/2, đặc khu hành chính này cũng xác nhận bệnh nhân đầu tiên chữa khỏi bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) và xuất viện cùng ngày. Bệnh nhân này là trường hợp nhiễm nCoV thứ 18 của Hong Kong, được xác nhận nhiễm bệnh hôm 4/2.

