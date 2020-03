Ghi nhận gần 2.000 ca nhiễm COVID-19 trong ngày, Đức dự kiến phong tỏa đất nước

Theo Guardian, cơ quan kiểm soát bệnh truyền nhiễm của Đức - Viện Robert Koch vừa thông báo chỉ trong vòng 24h qua, nước này đã ghi nhận gần 2.000 ca nhiễm COVID-19 mới. Với 1.948 ca nhiễm virus corona mới, Đức đang có tới 18.610 trường hợp dương tính với virus. Cũng theo Viện Robert Koch, số ca tử vong đã tăng lên 12%, từ 46 ca lên 55 ca.

Một con phố thường ngày tấp nập ở thủ đô Berlin nay trở nên vắng vẻ

Trước tình hình này, Chính phủ Đức cho biết đang cân nhắc một kế hoạch phong tỏa đất nước, giống như những gì Italy và Tây Ban Nha đã làm trước đó. Mục đích của việc này là để kiềm chế sự lây lan virus, trong bối cảnh ca nhiễm và tử vong do SARS-CoV-2 đang tăng nhanh mỗi ngày.

Được biết, tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại Đức đang ở mức thấp với 0,3%, rất thấp so với tỉ lệ tử vong do virus so với trung bình thế giới. Điều này được cho là do Đức có nguồn lực y tế mạnh, có tỷ lệ số giường bệnh chăm sóc tích cực (ICU) trên 100.000 dân cao nhất trong Liên minh châu Âu (EU).

Thủ tướng Đức Angela Merkel dự kiến sẽ có cuộc gặp trực tuyến với các thủ hiến bang để thảo luận các biện pháp mở rộng để đối phó với dịch bệnh. Tuần trước, 2 bang của Đức là Bavaria và Saarland đã phong tỏa toàn bang để ngăn chặn virus lây lan. Các bang khác cũng đã áp đặt các mức phong tỏa khác nhau, tuy nhiên một số quan chức nước Đức đã kêu gọi một quy định phong tỏa duy nhất được áp dụng trên toàn quốc.

Your browser does not support HTML5 video.

Người dân Đức leo lên mái nhà hát Bella Ciao cổ vũ Italy

Trong một diễn biến khác, Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết, nước này đã ghi nhận thêm 3.076 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 28.572, vượt qua Mỹ để trở thành vùng dịch lớn thứ ba thế giới.

Tây Ban Nha đang có 28.572 ca nhiễm và 1.720 ca tử vong và trở thành một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất châu Âu do COVID-19. Tây Ban Nha vượt qua Mỹ, thành quốc gia có số ca nhiễm lớn thứ 3 thế giới sau Ý và Trung Quốc.

Chi Nguyễn (t/h)