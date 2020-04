Ghi nhận thêm 2 ca nhiễm COVID-19, là du học sinh từ Nhật Bản về nước

Chiều ngày 24/4, Bộ Y tế cho biết vừa ghi nhận thêm 2 ca nhiễm COVID-19 , nâng tổng số ca mắc tại Việt Nam là 270 trường hợp. 2 bệnh nhân mới đều là du học sinh từ Nhật Bản về nước, đều được cách ly tập trung sau khi nhập cảnh.

Bệnh nhân thứ 269 (BN269) là nam giới, 23 tuổi, địa chỉ ở Hương Mai, Việt Yên, Bắc Giang. Bệnh nhân về nước trên chuyến bay VN311 ngày 22/4, nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn. Sau đó, bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Thái Bình.

Bệnh nhân thứ 270 (BN270) là nữ giới, 22 tuổi, địa chỉ ở Đông Thắng, Tiến Dũng, Yên Dũng, Bắc Giang. Bệnh nhân là du học sinh từ Nhật Bản về Việt Nam trên chuyến bay VN311, hạ cánh ngày 22/4 tại Sân bay Vân Đồn. Sau đó, bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung ở Trường Quân sự tỉnh Thái Bình.

Ngày 22/4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình đã lấy mẫu sàng lọc, kết quả nghi nhiễm virus SARS-CoV-2. Sau đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình đã đưa hai bệnh nhân tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình để cách ly, điều trị và triển khai các phương án phòng chống dịch. Mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân được gửi về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm khẳng định, đến ngày 24/4 có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Hiện cả hai bệnh nhân đều được chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để cách ly, điều trị.

Như vậy, sau gần 1 tuần không ghi nhận ca nhiễm mới nào, hôm nay Việt Nam đã có thêm 2 trường hợp nhiễm COVID-19. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe/ cách ly là 68.890 người, trong đó có 352 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 17.832 người cách ly tập trung ở các cơ sở khác và 50.706 người cách ly tại nhà. Hiện đã có 225 bệnh nhân khỏi bệnh/ xuất viện, còn lại 45 trường hợp đang được cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế , đa số các bệnh nhân có Sức Khỏe ổn định.

Chi Nguyễn (t/h)