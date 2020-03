Ghi nhận thêm 5 bệnh nhân nhiễm COVID-19, nâng tổng số lên 66 ca nhiễm

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết vừa có thêm 02 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, cụ thể:

Bệnh nhân thứ 62 (BN62) là nam giới, 18 tuổi, trú quận Hoàn Kiếm, Hà Nội . Đây là du học sinh từ Anh vừa hạ cánh tại sân bay Vân Đồn ngày 16/03/2020. Các hành khách cùng trên chuyến bay đã được Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm, kết quả bệnh nhân này dương tính. Sau đó, mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân này tiếp tục được đưa về Viện Vệ sinh Dịch tễ TƯ xét nghiệm, kết quả dương tính với COVID-19

Hiện BN62 được cách ly tại BV Việt Nam Thụy Điển Uông Bí, Sức Khỏe ổn định, những người được tiếp xúc gần cũng đã được đưa tới đây để cách ly.

Bệnh nhân 63 được Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã xét nghiệm sàng lọc, kết quả ban đầu là dương tính với virus corona . Sau đó BN63 và những người tiếp xúc gần được đưa tới BV Bệnh nhiệt đới TƯ (cơ sở Đông Anh). Mẫu bệnh phẩm của BN63 được gửi tới Viện Vệ sinh Dịch tễ, kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính. Hiện sức khỏe BN63 ổn định, đang được cách ly và điều trị.

Viện Pasteur TP. HCM cho biết có 03 mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân có kết quả dương tính COVID-19.

Bệnh nhân thứ 64 (BN64): nữ giới, 36 tuổi, địa chỉ phường 2, quận 8, TP.HCM , có tiền sử mắc viêm gan siêu vi B. BN64 đi cùng bạn trai từ Thụy Sỹ tới Dubai rồi về Việt Nam ngày 12/3/2020. Ngày 16/3, bệnh nhân được đưa đi cách ly tại quận 8 và lấy mẫu bệnh phẩm. Hiện BN64 đang được cách ly tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi, sức khỏe tốt, mẫu bệnh phẩm đã được chuyển tới Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm và khẳng định kết quả dương tính. Người bạn trai của BN64 hiện đã tới Hong Kong, Trung Quốc.

Bệnh nhân thứ 65 (BN65) là nữ giới, 28 tuổi, trú phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, làm việc tại Công ty TNHH TOTO Việt Nam tại số 1A Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.

Được biết, BN65 có tiếp xúc với BN45, BN48 trước đó, đến ngày 10/2 thì có dấu hiệu mệt mỏi nên BN xin nghỉ làm việc. Đến 13/3, bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung ở quận 8, lấy mẫu bệnh phẩm và sau đó chuyển tới BV dã chiến Củ Chi. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, chưa có dấu hiệu sốt, ho, mẫu bệnh phẩm đã được xét nghiệm khẳng định dương tính với SAR -CoV-2.

Bệnh nhân thứ 66 (BN66) là nữ, 21 tuổi, trú tại Chung cư Park View, số 107 Nguyễn Đức Cảnh, Phú Mỹ Hưng, quận 7. BN66 đi từ Mỹ tới Toronto, Canada và quá cảnh ở Đài Loan, sau đó về tới Việt Nam ngày 16/3 trên chuyến bay của hãng hàng không Eva Air số hiệu BR395, số ghế 6G.





Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân sức khỏe ổn định, được lấy mẫu xét nghiệm. Việt Pasteur cho biết kết quả xét nghiệm khẳng định bệnh nhân dương tính với virus.

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam ghi nhận 66 trường hợp dương tính với COVID-19, trong đó có 16 trường hợp đã khỏi hoàn toàn, các trường hợp khác đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước. Các địa phương có người mắc COVID-19 gồm: Hà Nội (16); TP.HCM (11); Vĩnh Phúc (11); Bình Thuận (09); Quảng Ninh (05); Đà Nẵng (03); Lào Cai (02); Quảng Nam (02); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01); Ninh Bình (01); Huế (01).

Chi Nguyễn (t/h)