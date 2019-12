Ghim ngay 3 địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2020 tại TP.HCM

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đồng ý cho TP.HCM tổ chức 3 điểm bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2020.

Cụ thể, theo kế hoạch trước đó của TP.HCM, 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (quận 2) và tòa nhà Landmark 81 (quận Bình Thạnh). 1 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11). Các địa điểm bắn pháo hoa với thời lượng không quá 15 phút. Thời gian bắn pháo hoa từ 0h đến 0h15 phút ngày 1/1/2020.

Người dân theo dõi pháo hoa ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Việc tổ chức bắn pháo hoa phải thực hiện đúng quy định của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo, đảm bảo an ninh trật tự và tuyệt đối an toàn, không sử dụng ngân sách Nhà nước.



Ngay từ bây giờ, mọi người có thể nhanh chóng tìm cho mình những địa điểm lý tưởng để theo dõi những màn trình diễn pháo hoa tốt nhất. Sau đây là gợi ý một số địa điểm xem bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2020 tại TP.HCM.



Toà nhà The Landmark 81: Tòa nhà cao thứ 2 Đông Nam Á với chiều cao 461,3m, đang trở thành địa điểm check in hot nhất của giới trẻ hiện nay. Toạ lạc ở khu vực quận Bình Thạnh, vị trí của tòa tháp vô cùng thoáng đãng, trở thành nơi lý tưởng để theo dõi pháo hoa.

Bắn pháo hoa khu vực hầm Thủ Thiêm



Hầm Thủ Thiêm: Khu vực hầm Thủ Thiêm là một trong số các địa điểm xem bắn pháo hoa quen thuộc của người dân TP.HCM. Đường hầm Thủ Thiêm tầm nhìn ra toàn khu vực trung tâm thành phố tuyệt đẹp, rất lý tưởng để xem pháo hoa.



Phố đi bộ Nguyễn Huệ: Đây là địa điểm du lịch ưa thích của người dân mỗi dịp lễ hội. Nơi đây có không gian rộng rãi, thoáng đãng, lại tọa lạc ngay trung tâm quận 1 sầm uất. Chưa kể, tại đây còn diễn ra nhiều hoạt động âm nhạc, countdown chào đón năm mới vô cùng sôi động.



Công viên Văn hoá Đầm Sen: Đây cũng là địa điểm bắn pháo hoa tầm thấp trong đêm giao thừa. Ưu điểm của công viên là tọa lạc tại vị trí thuận lợi, nơi giao các quận 5 – 6 – 10 – 11 với nhiều quán cà phê cho mọi người không gian ấm cúng theo dõi pháo hoa.

Bến Bạch Đằng: Tọa lạc tại vị trí dọc trục đường Tôn Đức Thắng ngay trung tâm Quận 1, khu vực bến cảng và công viên dài 1.325m chạy dọc ven sông Sài Gòn trở thành địa điểm tụ tập đón năm mới của người dân. Khu vực có không gian thoáng đãng rất thích hợp để theo dõi những màn pháo hoa rực rỡ.

