Gia cảnh đáng thương của 2 người đàn ông hiền lành bị cặp anh em ruột chém chết oan uổng

Liên quan đến vụ việc 2 người đàn ông bị sát hại oan uổng, ngày 9/2, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã hoàn tất hồ sơ và thủ tục để bàn giao 2 đối tượng Bùi Ngọc Tú (SN 2001, ngụ phường Phước Long, TP.Nha Trang) và Bùi Ngọc Thanh (SN 1994, cùng ngụ tại phường Phước Long) cho Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra . Tú và Thanh bị cáo buộc tội Giết người.

Cụ thể, rạng sáng ngày 8/2, hai đối tượng này gây ra vụ án mạng kinh hoàng tại quán sửa xe trên đường Trường Sa, phường Phước Long, TP Nha Trang khiến 2 người tử vong.

Theo điều tra, khoảng 1h ngày 8/2, anh H., anh T. và một số người khác có tổ chức ăn uống tại tiệm sửa xe trên đường Trường Sa. Khi họ đang ngồi uống rượu thì đối tượng Tú đi ngang qua. Tú cho rằng, nhóm của anh H. nhìn đểu và chửi mình nên đã xảy ra cãi va, to tiếng. Sau đó Tú bỏ đi khỏi quán nhậu.

Một lúc sau, đối tượng này quay lại hiện trường với anh trai là Bùi Ngọc Thanh. Cả hai đỗ xe trước cửa tiệm rồi xông vào chém tới tấp những người trong bàn tiệc. Nhóm của anh H. sợ hãi bỏ chạy. Lúc đó, anh T. bị Tú đâm trúng gây thương tích nặng. Cùng lúc Thanh chém anh T.. Thấy vậy, anh H. quay lại ứng cứu thì bị Tú đuổi, dùng dao đâm vào ngực trái. Hậu quả, cả hai người tử vong.

Gây án xong, anh em Tú bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng đã bị cơ quan điều tra bắt sau đó vài giờ. Tại trụ sở, Tú khai không quen biết nhóm của anh H. Tuy nhiên, khi đi ngang qua tiệm sửa xe thì bị nhìn đểu nên bực tức quay lại trả thù.



Về phần 2 nạn nhân, sau khi cơ quan tiến hành khám nghiệm tử thi xong đã bàn giao về cho gia đình tổ chức an táng theo phong tục địa phương. Chị V.U. (ngụ tại phường Phước Long, TP Nha Trang) – người thân của 2 nạn nhân cho biết: “Anh H. và anh T. là anh em họ của tôi. Anh T. đã lập gia đình , có một đứa con 11 tuổi, còn anh H. vẫn chưa có vợ. Anh T. làm nghề cắt tóc, tính hiền lành, hòa nhã, chưa từng xích mích với ai, chí thú làm ăn lo cho vợ con. Tiệc nhậu cũng chỉ có những người bà con, anh em thân thích chứ chưa từng kiếm chuyện với người khác".

Chị U. còn cho biết thêm, gia đình vô dùng đau đớn, cả hai anh sống hiền lành mà lại chết một cách oan uổng. Còn một số người hàng xóm khác đều xác định, 2 người đàn ông tử vong là người hiền lành. Các đối tượng gây án chỉ vì chuyện vặt vãnh mà sát hại hai người vô tội.

Chị O. (hàng xóm) chia sẻ: “Hoàn cảnh nhà H. tội nghiệp lắm. Mẹ H. bị tai nạn chết hồi nó mới 2 – 3 tuổi. Nó thoát nạn đó nhưng không qua khỏi nạn này. Bố H. đã già, gia đình khó khăn vô cùng. Cả hai nương tựa vào nhau sống bằng nghề sửa xe. Giờ H. đi rồi bỏ lại bố một mình bơ vơ”.

