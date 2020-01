Gia cảnh đáng thương của nữ điều dưỡng chết oan trong vụ em họ đầu độc chị bằng trà sữa

Mới đây, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình vừa hoàn tất công tác khai quật và khám nghiệm tử thi để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự ra đi đột ngột của chị Nguyễn Thị H. (29 tuổi, trú Bồ Xuyên, Thái Bình) - nhân viên Bệnh viện Phổi Thái Bình. Chị H. được cho là đã tử vong do trúng độc sau khi uống cốc trà sữa do Lại Thị Kiều Trang (SN 1994, trú tại xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) chuẩn bị để giết chết chị họ mình là Đ.T.H.Y. - đồng nghiệp của chị H.

Đã nhiều ngày kể từ khi sự việc xảy ra, thế nhưng đến nay người dân phường Bồ Xuyên (Thái Bình) - vẫn chưa thôi xôn xao và bày tỏ sự tiếc thương với chị H. Theo những người dân nơi đây, chị H. có hoàn cảnh rất tội nghiệp.

Báo Saostar dẫn lời một người nhận là ông trẻ của chị H. cho hay: "H. nó rơi vào hoàn cảnh quá oái ăm, bố mất sớm, mẹ thì điếc lại già nữa… Tưởng con có công ăn việc làm ổn định rồi nào ngờ đâu lại ra nông nỗi này".

Trong cuộc sống hằng ngày, chị H. được nhận xét là người hiền lành, chịu khó, không có điều tiếng, xích mích với ai bao giờ. Nay chị đột ngột ra đi để lại người mẹ già và 3 người con nhỏ nheo nhóc khiến ai cũng xót xa.

Anh Nguyễn Mạnh Doanh - Trưởng Khoa nội 3 Bệnh viện Phổi Thái Bình cho biết, chị H. vừa mới về khoa làm việc được khoảng 2 tháng thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

"Hoàn cảnh của H. rất khó khăn, H. lấy chồng và sinh được 3 cô con gái, cháu lớn nhất mới học lớp 3, cháu thứ 2 được 5 tuổi và cháu nhỏ nhất mới được 15 tháng tuổi. Chồng không có việc làm, thu nhập không ổn định. Kinh tế thu nhập chính của gia đình H. chỉ dựa vào đồng lương của cô ấy nên cuộc sống lại càng khốn khó".

Hiện tại, niềm mong muốn lớn nhất của gia đình, đồng nghiệp nạn nhân là cơ quan điều tra sớm làm sáng tỏ cái chết của chị H. để được an ủi phần nào. Kẻ gây ra tội ác cũng cần phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật và với người mẹ già cùng 3 đứa con thơ của H.

Trước đó, như Báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, ngày 25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra Quyết định Khởi tố vụ án "Giết người" quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự để tiếp tục điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết bất thường của chị Nguyễn Thị H.

Ngày 27/12/20019, Lại Thị Kiều Trang bị bắt khẩn cấp để phục vụ quá trình điều tra.



Tại cơ quan điều tra, Lại Thị Kiều Trang khai nhận là em họ chị Đ.T.H.Y. Giữa Trang và chồng chị Y. có quan hệ yêu đương. Vì muốn "giết vợ đoạt chồng", Trang đã bỏ chất độc Natri Xyanua vào trà sữa rồi gửi đến bệnh viện cho chị Đ.T.H.Y. Tuy nhiên, khoảng 10 giờ ngày 3/12, nạn nhân là chị N.T.H đã uống phải cốc trà sữa có độc do Trang gửi đến cho chị Y. và tử vong sau đó.

Kiều Đỗ (t/h)