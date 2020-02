Gia cảnh nợ nần của người phụ nữ tử vong bất thường, trên cổ có vết chích điện

Mới đây, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc người phụ nữ tử vong bất thường, trên cổ có vết cháy nghi do chích điện.

Nạn nhân là bà L.T.N. (55 tuổi, ngụ khu phố Hải Bình, thị trấn Long Hải). Sáng 3/2, bà N. được người nhà phát hiện tử vong trên giường ngủ tại nhà riêng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Kết quả khám nghiêm tử thi cho thấy, bà N. tử vong do bị điện giật. Ngay sau đó, chồng nạn nhân là ông Đ. cũng đã được Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mời lên làm việc.

Bộ chích điện được tìm thấy tại nhà nạn nhân. Ảnh: Người Đưa Tin

Theo nguồn tin của báo Pháp Luật TP.HCM, tại cơ quan công an, chồng nạn nhân cho biết, tối ngày 2/2 (trước ngày xảy ra sự việc) ông ngủ không ngủ cùng vợ mà ngủ ở nhà ngoài. Vợ và con gái ông cũng ngủ riêng ở hai phòng khác nhau.

Nửa đêm (khoảng 0 giờ sáng ngày 3/2) nghe thấy có tiếng gà nhà kêu phía ngoài nên bà N. thức dậy kiểm tra. Một lát sau, ông Đ. nghe thấy tiếng vợ kêu nên bật dậy ra kiểm tra thì bà N. nói bị ngã. Sau khi kiểm tra đàn gà, 2 vợ chồng quay vào ngủ lại.

Được biết, trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện một bộ dụng cụ chích điện trong nhà nạn nhân. Theo lời ông Đ., bộ chích điện này được dùng để chích điện cho heo trước khi giết thịt.

Đáng chú ý, theo nguồn tin của báo Đất Việt, ông Đ. hiện đang nợ nần do đánh bạc thua. Ông Đ. từng yêu cầu bà N. trả lời thay nhưng nạn nhân không đồng ý.

Hiện nguyên nhân bà N. tử vong bất thường vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Báo Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục thông tin...

