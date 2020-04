Gia chủ bị “bốc hơi” nửa tỷ vì giúp việc mở cửa cho người lạ vào nhà

Chiều 15/4, Công an quận Thủ Đức (TP HCM) nhận được thông tin một gia đình bị mất trộm hơn nửa tỷ. Ngay sau đó, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP HCM và Công an quận Thủ Đức đã vào cuộc tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai gia đình người bị mất trộm.

Theo thông tin của chủ nhà ở đường số 9 (phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức), trưa cùng ngày họ đi làm về thì phát hiện chiếc tủ trong phòng ngủ ở tầng 1 có dấu hiệu bất thường. Khi kiểm tra thì phát hiện mất một số lượng lớn tiền Việt, ngoại tệ, nữ trang. Tổng tài sản bị mất khoảng hơn 600 triệu đồng.

Công an quận Thủ Đức và Công an TP HCM đã tiến hành trích xuất camera an ninh tại nhà nạn nhân và khu vực xung quanh để khoanh vùng nghi phạm. Đồng thời tiến hành lấy lời khai người giúp việc.

Ngôi nhà bị trộm ghé thăm

Người này thuật lại rằng, thời điểm xảy ra vụ việc có một nam thanh niên chạy xe máy đến trước cửa nhà kêu giao hàng cho chủ nhà. Tin tưởng nam thanh niên nên người giúp việc mở cửa cho người này vào nhà. Một lúc sau nam thanh niên rời nhà đi mất. Tới khi gia chủ về thì phát hiện bị mất trộm nên trình báo Công an.

Để phục vụ công tác điều tra , Công an đã đưa người giúp việc đi làm xét nghiệm xem người này có bị đánh thuốc mê hay không. Sau đó đưa này về trụ sở tiếp tục lấy lời khai. Hiện vụ việc vẫn đang tronh quá trình điều tra làm rõ.

Từ sự việc trên, cơ quan điều tra cảnh báo người dân cần hết sức cẩn thận để tránh bị các đối tượng trộm cắp đóng vai người giao hàng, người quen đến nhà thực hiện hành vi trộm cắp. Những người làm giúp việc khi thấy người lạ đến có dấu hiệu bất thường cần báo ngay cho chủ nhà hoặc cơ quan Công an sở tại.

Nga Đỗ (t/h)