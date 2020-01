Nghe điện thoại của cán bộ công an giả, hai người bị kẻ gian lừa mất gần 3,5 tỷ đồng

Một cặp 'đại gia' ở TP.HCM vừa tới cơ quan công an trình báo bị lừa mất gần 3,5 tỷ đồng sau cuộc điện thoại với cán bộ công an giả.

Theo đơn trình báo, ngày 28/11/2018, ông Nguyễn Văn V. (ngụ TP.HCM) cho biết ông nhận được một cuộc gọi đến điện thoại gia đình của người đàn ông tự nhận là cán bộ công an. Người này nói rằng ông V. là nghi can chính của vụ án liên quan đến đường dây phạm tội rửa tiền quốc tế mà cán bộ công an đang thụ lý điều tra.

Ông V. thanh minh rằng mình không liên quan đến đường dây này thì bị cán bộ công an giả hù dọa. Sau đó, người này nói ông V. muốn chứng minh mình vô tội thì phải gửi tiền vào tài khoản của cán bộ công an để kiểm tra nguồn gốc số tiền. Người này còn trấn an rằng ông V. sẽ nhận lại được số tiền trong vòng 24h nếu xác minh ông không liên quan.

Nhẹ dạ cả tin, ngày 28-29/11/2018, ông V. tời Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) và Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MBBank) nộp vào tài khoản của người đàn ông là Nguyễn Hoàng Phi Long số tiền 1,5 tỷ đồng. Sau khi chuyển tiền thì không thấy vị cán bộ công an liên lạc lại, cũng như không liên hệ được nên ông V. đã tới cơ quan chức năng trình báo.

Với thủ đoạn tương tự là giả danh cán bộ công an, nhân viên bưu điện,... bà Nguyễn Thị Minh T. (TP.HCM) cũng bị lừa mất số tiền 1,8 tỷ đồng. Bà khai được một cán bộ công an gọi điện, yêu cầu gửi tiền vào 2 tài khoản có tên người nhận là Dương Ngọc Như và Nguyễn Hoàng Phi Long cùng mở tại ngân hàng MBBank chi nhánh Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà để chứng minh mình trong sạch. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền thì cán bộ công an bỗng... bặt vô âm tín nên bà đã tới công an trình báo.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định đối tượng Nguyễn Hoàng Phi Long giấy CMND số 241240662 do Công an tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 30/1/2007, hiện không biết đang ở đâu. Hiện Công an TP.HCM đang tiến hành truy tìm đối tượng Long để tiến hành điều tra.

Ai biết Phi Long ở đâu, đề nghị báo về Phòng Cảnh sát Kinh Tế, Công an TPHCM ở địa chỉ số 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10 hoặc cán bộ điều tra Đỗ Duy Khoa (số điện thoại 0965118882) để phục vụ việc điều tra.

Chi Nguyễn (t/h)