Gia đình 7 người ngộ độc nhập viện, cháu bé 8 tuổi tử vong sau khi ăn hải sản

Tin tức mới nhất ngày 10/3, tờ Tri thức trực tuyến Zing.vn thông tin, Công an huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương) đang làm rõ nguyên nhân vụ chết người nghi do ngộ độc thức ăn xảy ra tại xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng.