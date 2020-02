Gia đình 9 người nhiễm virus corona chủng mới sau khi đi ăn lẩu chung với nhau

Báo Người Lao Động thông tin, lúc đầu thanh niên 24 tuổi và người bà 91 tuổi được xác định dương tính với 2019-nCoV. Sau đó, cha mẹ người thanh niên, người cô, 3 người anh chị em họ (trong độ tuổi từ 22-68) cũng bị nhiễm virus.

Ảnh minh họa.



9 ca nhiễm này đã nâng tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới trong ngày 9/2 ở Hong Kong lên 36 người. Như vậy, tính đến sáng 10/2, dịch virus corona chủng mới đã có 40.171 ca nhiễm ở Trung Quốc đại lục và ít nhất 36 ca nhiễm ở Hong Kong.

Ngoài vụ 9 người trong gia đình Hong Kong nhiễm virus corona sau khi ăn lẩu chung, trước đó ca thứ 10 lây virus corona ở Việt Nam cũng từng có tiền sử ăn cơm, hát karaoke cùng người bị nhiễm virus. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho hay: "Người này không nằm trong nhóm 8 công nhân về từ Vũ Hán mà là người nhà. Dịp Tết, người này ăn cơm, hát karaoke cùng người bị nhiễm virus”.

Ảnh minh họa.



Bộ Y tế khẳng định, virus corona có thể lây trong thời gian ủ bệnh, nghĩa là lây ngay trong giai đoạn khi người bệnh không có triệu chứng. “Có 3 phương thức lây truyền chủ yếu: Lây truyền qua không khí - ở đây là lây qua việc tiếp xúc với giọt nước bọt từ người ho, hắt hơi, sổ mũi vào đường hô hấp; lây trực tiếp - khi tiếp xúc với người bệnh, bắt tay người bệnh nếu không thực hiện biện pháp phòng bệnh, rửa tay với xà phòng; và lây truyền từ bề mặt đã nhiễm bẩn”, Bộ Y tế cho biết.

Your browser does not support HTML5 video.