Gia đình bị cáo Nguyễn Bắc Son đã tập hợp được 12,5 tỷ đồng

Bị cáo Son tại tòa. Ảnh: TTXVN.

Trong phiên tòa xét xử vụ án MobiFone mua AVG chiều 20/12, trong quá trình tự bào chữa ông Nguyễn Bắc Son đã thừa nhận 2 tội danh mà VKSND truy tố, xét xử. Tuy nhiên, về cáo trạng và bản luận tội của VKS thì bị cáo vẫn chưa đưa ra lập luận.



Trước đó, kiểm sát viên đã trình bày bản luận tội cho thấy bị cáo Nguyễn Bắc Son – nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT đã chỉ đạo cấp dưới tiến hành cho Mobifone mua lại AVG với giá 8.445 tỷ đồng vào năm 2015. Đáng nói, điều này đã dẫn đến thiệt hại hơn 6.590 tỷ đồng, chưa được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận và trái với quy định Nhà nước.



Your browser does not support HTML5 video.

Video xét xử hôm 20/12. Nguồn: Tiền Phong.