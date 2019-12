Gia đình cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son sẽ khắc phục số tiền 3 triệu USD như thế nào?

Chủ nhật (22/12), phiêm tòa hình sự sơ thẩm xử hai cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cùng 12 động phạm khác trong thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG tạm nghỉ và sẽ tiếp tục vào hôm nay (23/11) với phần hỏi đáp của đại diện VKS thực hành quyền công tố với các bị cáo và các luật sư bào chữa.

Trong 5 ngày xét xử, cơ bản các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình đúng như cáo trạng của VKS tối cao đã công bố trước đó. Trong phần tự bào chữa, các bị cáo nói rằng đã chủ động khắc phục hậu quả nên xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

Riêng bị cáo Nguyễn Bắc Son liên tục thay đổi lời khai. Cụ thể, ngày đầu bị cáo nhận tội, ngày thứ hai lại chối tội, sang ngày thứ ba lại nhận tội. Trả lời về những mâu thuẫn trong lời khai của mình, bị cáo giải thích do Sức Khỏe nên mới làm như thế.

Cuối ngày xử thứ 3, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình theo đúng cáo trạng của VKS nhưng hề nói đến việc nộp lại số tiền này để khắc phục hậu quả. Chỉ khi HĐXX nhắc đến việc này thì cựu Bộ trưởng Son mới nói đến việc xin bàn với gia đình để khắc phịc 3 triệu USD đã nhận hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Bắc Son

Tuy nhiên, điều mà tất cả người tham dự phiên xét xử quan tâm nhất là cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son sẽ khắc phục số tiền 3 triệu USD như thế nào? Theo bị cáo Son, gia đình và bạn bè của bị cáo đã tập hợp được và xin nộp 12,5 tỷ đồng giúp bị cáo khắc phục hậu quả. Số còn lại, bị cáo Son cam kết sẽ tiếp tục động viên gia đình khắc phục nốt. Trước mắt là đưa căn nhà tại số 14 ngõ 36 C1 Lý Nam Đế (phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào làm tài sản đảm bảo thi hành án. Tại phiên tòa ngày thứ 7 (21/12), con rể bị cáo Son cũng cho biết, gia đình sẽ khắc phục nốt hậu quả trước ngày 26/12.

Ngoài việc khắc phục 3 triệu USD, bị cáo Son cũng đề nghị các luật sư không bào chữa cho hành vi nhận hối lộ của mình. Nhưng do bị cáo bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất nên HĐXX vẫn đề nghị luật sư bào chữa theo đúng quy định của pháp luật

Theo luật sư Phạm Công Hùng, trong quá trình điều tra, bị cáo Son cũng muốn khắc phục hậu quả là số tiền đã nhận hối lộ nhưng gia đình chưa hợp tác nên chưa thực hiện được ngay. Trong quá trình xét xử, HĐXX đã tạo điều kiện thuận lợi cho gia đình và luật sư gặp bị cáo để bàn việc khắc phục hậu quả.

Kết thúc phần bào bữa, luật sư tin rằng, việc khắc phụ hậu quả sẽ được gia đình bị cáo Son khắc phục đúng theo những gì mà bị cáo và gia đình đã cam kết.

Bị cáo Nguyễn Bắc Son bị đề nghị mức án tử hình cho tội nhận hối lộ

