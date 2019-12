Gia đình đắp lá trị bỏng suốt 9 ngày khiến bé trai 15 tháng tử vong thương tâm

Ảnh minh họa



Sau 9 ngày đắp lá, vết bỏng không những không khỏi mà ngày càng sưng tấy, hoại tử nghiêm trọng nên gia đình mới hốt hoảng cho con vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 điều trị.



Tại đây, các bác sĩ nhận định, tình trạng bệnh nhi rất nặng đã bị nhiễm trùng huyết. Dù các bác sĩ đã cố gắng tích cực điều trị nhưng do bệnh quá nặng nên chỉ vài ngày sau gia đình xin đưa bệnh nhi về.



Các bác sĩ BV Nhi đồng 2 cho biết thêm, ban đầu diện tích bỏng và tổn thương do bỏng gây ra trên cơ thể bé P. không quá nghiêm trọng tới mức đe dọa tính mạng. Chỉ cần tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ thì vết thương sẽ lành lặn và không gây nguy hiểm gì.

Đáng tiếc, gia đình đã tự ý xin về đắp lá cây trị bỏng khiến vùng da bị tổn thương nhiễm trùng, hoại tử, bé trai không thể qua khỏi. Nguyên tắc điều trị bỏng là phải kiểm soát vết thương hàng ngày. Việc đắp lá vào vết bỏng tạo thành garo, thiểu dưỡng vết thương, làm hạn chế oxy, máu lưu thông rất dễ gây hoại tử, vùng vết thương cũng bị dính lâu hơn hoặc co lại gây đau.



Nhiều người có thói quen tin thầy lang đắp lá chữa bỏng mà không biết sẽ phải mất nhiều thời gian hơn mà chưa chắc đã cho hiệu quả. Theo các bác sĩ, việc đắp là sẽ làm vết bỏng cần thêm 1 tuần để lành trở lại.

Mọi mẹo trị bỏng dân gian như bôi kem đánh răng, bôi mỡ trăn hay đắp lá... đều có thể khiến vết bỏng trầm trọng hơn. Đặc biệt, nhiều người cho rằng, chườm đá hoặc nước đá sẽ hạ nhiệt vết bỏng nhanh hơn là hoàn toàn sai lầm. Khi bị bỏng, vết thương trên da người đang ở nhiệt độ khoảng 45 đến 50 độ C, nếu dùng nước đá với nhiệt độ gần như 0 độ C để hạ nhiệt sẽ làm tình trạng tổn thương bỏng nặng hơn…

