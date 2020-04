Gia đình tan nát sau phút thỏa mãn cơn ghen vô lối của gã đàn ông nát rượu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại ấp 3B, xã Hựu Thạnh (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Đồng thời cũng ra lệnh tạm giữ hình sự với Huỳnh Văn Hồng (45 tuổi, ngụ ấp 3B, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa) để điều tra về hành vi sát hại chị Phan Thị L. (39 tuổi, vợ Hồng). Nguyên nhân ban đầu được xác định do ghen tuông vô cớ nên Hồng đã xuống tay đoạt mạng vợ.

Thảm án lúc rạng sáng

Công an tỉnh Long An thông tin, tối 3/4, sau khi ăn cơm xong, Hồng có uống rượu và phàn nàn việc vợ đi làm về không chịu phụ lo con cái và ghen tuông tuông bóng gió. Hai bên xảy ra cãi cự, chị Lan bực tức bỏ vào phòng ngủ. Cho rằng vợ xem thường mình nên khoảng 4h ngày 4/4, Hồng lấy dao chém vợ tử vong. Sau khi gây án, lo sợ bị bắt, Hồng lấy sợi dây dù thắt vòng treo lên cột để tìm cái chết. Dù uống thêm khá nhiều rượu nhưng nghi phạm không đủ can đảm kết liễu đời mình. Chờ trời sáng, Hồng chạy xe máy ra Công an xã Hựu Thạnh đầu thú và khai báo. Ngay sau đó, Hồng bị Công an huyện Đức Hòa bắt giữ, bàn giao cho Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền để điều tra về hành vi giết người.

Theo tìm hiểu, trước khi xảy ra án mạng, vợ chồng Hồng sống ở ngôi nhà trong một khu đất đã được quy hoạch, xung quanh có nhiều căn nhà hoang. Phần đất của Hồng cũng đã được trả tiền đền bù nhưng gia đình chưa chuyển đi vẫn cố sống tạm thêm vài bữa ở đây. Từ hôm án mạng xảy ra, khu vực trở nên vắng lặng, hoang vu lạ thường.

Sau khi xảy ra chuyện, không còn ai sống ở đấy nữa. Mấy đứa nhỏ được gia đình nhà nội – ngoại đón về chăm sóc. Theo người dân địa phương, Hồng có trồng một vườn ổi sau nhà. Mỗi đợt có ổi lại mang ra chợ bán. Còn vợ Hồng làm công nhân ở công ty Pouyen (thuộc quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh). Ngày nào cũng vậy, sáng chị L. dạy sớm dắt xe máy đi xuống thành phố Hồ Chí Minh làm việc rồi chiều tối lại lóc cóc phóng xe về nhà để lo cơm nước cho chồng con.

Hồng xuống tay sát hại vợ tại ngôi nhà hai vợ chồng từng sống với nhau

Ở trong xóm, kinh tế gia đình Hồng thuộc nhóm khá ổn bởi cả hai vợ chồng đều chịu khó làm việc, tích cóp. Đi làm công nhân được bao nhiêu đồng, chị L. dồn cả vào cho người ta vay lãi xuất thấp. Cộng thêm chuyện Hồng chăm chỉ làm vượt tược, tăng gia nên gia đình cũng có chút vốn, ăn uống no đủ, không phải chạy vạy từng bữa như nhiều gia đình trong vùng. Người trong xóm đều nhận xét, chị L. là người phụ nữ đảm đang, chính chuyên. Thế nhưng với Hồng, vợ chưa bao giờ là người như thế bởi tính ghen tuông mù quáng đã ăn sâu vào trong máu. Lúc nào trong đầu Hồng nghĩ vợ có quan hệ ngoài luồng… Cứ thế, ngày qua tháng lại Hồng nuôi dưỡng hoài nghi về vợ, không tin những lời vợ nói, dẫu đó toàn là sự thật hiển nhiên.

Nói về đứa cháu tội lỗi của mình, ông Huỳnh Văn Tiếp – cán bộ xã Hữu Thạnh (cậu Hồng) cho hay: “Cuộc sống vợ chồng của Hồng xấu đi khoảng 1 năm đổ lại đây. Thằng này hay ghen quá đi, không phải mâu thuẫn tiền bạc mà sát hại vợ như người ta truyền tai nhau hôm mới sảy ra án mạng. Sau khi nhận hơn 1 tỷ đồng tiền đền bù đất, vợ chồng Hồng nhờ anh chị nó mua dùm mảnh đất mới. Tiền bạc mua đất rõ ràng lắm nên hai vợ chồng nó không có chuyện lục đục tiền bạc”.

Cũng theo lời ông Tiếp, Hồng ghen thái quá. Cứ người nào đi qua nhà mà đưa mắt nhìn chị L. thì coi chừng hắn xách dao ra rượt chém. Hồng suốt ngày say xỉn nên có nhiều bạn nhậu ghé chơi. Nhưng hễ bạn nhậu nào nói vợ Hồng đẹp là thể nào cũng có chuyện, không chửi nhau thì lao vào hỗn chiến. “Nó ghen đến mức vậy đó. Ăn nhậu tối ngày, hồi không nhậu thì được lắm, hiền lành phải biết. Nhưng cứ ăn nhậu vào thì ai dòm vợ là nó liền sinh lòng nghi kỵ”, ông Tiếp lắc đầu ngao ngán.

Con thơ có tội tình gì?

Một người hàng xóm sát vách nhà Hồng kể, khoảng 1 tháng trước, hắn đánh vợ, lột sạch quần áo, rượt đuổi khắp xóm. Hàng xóm phải cho chị L. mượn quần áo để mặc. Lúc ấy, chị L. tủi nhục vô cùng, chỉ biết khóc. Sau đó vì không thể chịu đựng nữa, chị L. bỏ về quê sống, chỉ đi làm ở quận Tân Bình chứ không ghé về thăm nhà. Thấy vợ không về, Hồng lại đổi tỉnh xuống tìm, năn nỉ, xin lỗi. Mủi lòng và thương 2 đứa con nên chị L. lại quay về sống chung. Chính phút yếu lòng đó đã kết thúc cuộc đời chị dưới lưỡi dao của gã chồng cuồng ghen.

Nhắc đến tội ác do cháu mình gây ra, ông Tiếp cho biết: “Từ trước đến nay, địa phương chưa từng xảy ra chuyện giết vợ, giết chồng, mà nay thằng Hồng lại làm nên chuyện này. Với người dân trong xã, đây là chuyện kinh thiên động địa. Tôi nhớ, hôm 4/4, anh trai Hồng chạy vào nhà nói với tôi ‘cậu Ba ơi, thằng Đẹt (tên ở nhà của Hồng) nó giết con vợ nó chết queo rồi’. Nghe tin, tôi chỉ kịp kêu trời ơi, rồi hỏi nó hồi nào. Nghe thằng cháu nói sơ sự việc, tôi liền xách xe máy chạy sang hiện trường”.

Đến nơi ông Tiếp đã thấy 2 Công an viên đang đứng bảo vệ hiện trường. Ngay sau đó, ông Tiệp kiếm sợt dây cột xung quanh để vệ hiện trường. Ông Tiếp sợ người dân sẽ kéo sang làm sai lệch hiện trường nên đã làm vậy. Lúc đó, thi thể của chị L. vẫn đang ở trong ngôi nhà nhỏ phía sau ngôi nhà lợp ngói mà trước đây mẹ Hồng ở. Tại hiện trường, ông Tiếp phát hiện một sợi dây thòng lọng được thắt trên trần nhà ngay chỗ nạn nhân tử vong. Ông Tiếp nghi ngờ, Hồng sau khi sát hại vợ thì có ý định tự tử. Nhưng sau đó biết được hắn sợ nên không dám chết nữa mà đến Công an đầu thú.

Ông Tiếp ngán ngẩm khi nhắc đến đứa cháu tội lỗi

Cũng theo ông Hồng, nghe bà con hàng xóm kể lại, Hồng tính giết vợ từ lâu rồi. Mấy hôm trước khi xảy ra án mạng, Hồng gặp ai cũng nói, trễ lắm là chủ nhật này sẽ giết vợ. Ông Tiếp nói thêm: “Nghe anh trai của Hồng thuật lại, giết vợ xong, nó chạy ngang nhà tôi, định vào báo với tôi nhưng tôi còn ngủ nên nó chạy thẳng lên Công an xã Hựu Thạnh. Lên đó, nó báo tỉnh bơ: “Tôi giết con vợ tôi chết rồi”. Lúc giết vợ, nó không say sỉn. Thằng này cố tình lừa vợ về nhà để ra tay sát hại".

Nhận xét về cháu dâu, ông Tiếp cho biết, chị L. là người biết điều. Lúc nào cũng lo lắng chu toàn cho chồng con. Chị L. mua thịt bò, đồ nhậu để trong tủ cho Hồng có cái tiếp đãi bạn nhậu. Ngay cả bọn bợm nhậu trong xóm cũng phải thốt lên rằng, xóm này chẳng ai sướng như Hồng, vợ lo chu toàn hết chỉ việc ăn nhậu chẳng như chúng, vợ con nói ra nói vào mỗi lần ăn nhậu. “Cái L. là đứa có ngoại hình dễ nhìn, cao ráo. Từ hồi về sống với thằng Hồng, L. không có tỳ vết nào về chuyện trai gái, không có điều tiếng gì, sống biết điều với bà con lối xóm. Nó làm được bao nhiêu tiền thì dồn hết vào việc cho người ta vay lãi kiếm vài đồng lời nuôi con . Sau khi nhận bàn giao thi thể từ Công an, nhà ngoại đưa L. về quê an táng. Người nhà L. nói, hai đứa sống với nhau 11 năm không có hôn thú nên họ xin rước về quê làm đám ma. Gia đình thằng Hồng cũng xin theo lo hậu sự cho L.”.

Sau khi khám nghiệm xong, công an bàn giao tử thi cho gia đình làm thủ tục mai táng. Lúc này cha mẹ ruột nạn nhân từ Bình Thuận nhận tin thuê xe chạy vào. Trước nỗi đau mất con, họ quyết định chở thi thể chị Lan về quê để làm đám tang. Hai đứa con trai của vợ chồng Hồng (đứa lớn 11 tuổi, đứa nhỏ 6 tuổi) được giao cho bên nội một đứa, còn một đứa về với ông bà ngoại. Nhwung bà nội đau ốm triền miên không biết còn sống được mấy nữa để lo cho cháu.

Xế chiều 4.4, chuyến xe chở quan tài và đứa con theo ngoại rời đi khỏi ngôi nhà. Hàng xóm đứng tiễn đưa ai cũng ngậm ngùi, xót xa. “Cha nó gây ra, giờ mẹ mất hai anh em phải chia cách nhau. Tụi nó còn nhỏ quá biết gì đâu mà phải chịu khổ”, anh Nguyễn Văn Tuấn (38 tuổi, nhà bên cạnh) buồn bã nói.

Your browser does not support HTML5 video. Dùng búa sát hại vợ mới cưới

Nga Đỗ (t/h)