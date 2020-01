Gia Lai: Bắt chủ tịch huyện lợi dụng giải phóng mặt bằng xây dựng nghĩa trang để tham ô tài sản công

Ngày 8/1, Công an tỉnh Gia Lai vừa tống đạt lệnh bắt tạm giữ 4 tháng với chủ tịch huyện Đức Cơ để điều tra về hành vi tham ô tài sản liên quan đến việc giải phóng mặt bằng xây dựng nghĩa trang.

Ngoài ông Nguyễn Hồng Quang – Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ bị bắt để điều tra về hành vi tham ô tài sản thì còn một số cán bộ thuộc cấp khác cũng bị bắt là: ông Nguyễn Xuân Tứ, Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Đức Cơ và ông Nguyễn Đông Dương, chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đức Cơ.

Cũng trong sáng ngày 8/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cũng đã ra lệnh khám xét nơi làm việc của những cá nhân kể trên. Các đối tượng này có liên quan đến vụ việc lợi dụng giải phóng mặt bằng xây dựng nghĩa trang để thực hiện hành vi tham ô tài sản.

Theo thông tin từ Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh Gia Lai kiểm tra và xác định, từ năm 2012, thời điểm còn là Phó Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đức Cơ, ông Nguyễn Xuân Tứ đã chiếm đoạt 524 triệu đồng tiền ngân sách.

Khi thanh tra tỉnh vào cuộc làm việc, ông Tứ còn làm giả Quyết định 42/QĐ-UBND ngày 9/1/2012 về việc xuất ứng ngân sách giải phóng mặt bằng xây dựng Nghĩa trang liệt sĩ ở huyện nhằm hợp thức hóa Quyết định số 1827/QĐ-UBND.

Tại cơ quan điều tra, ông Tứ khai nhận rằng, bản thân đã làm giả Quyết định 42 để cung cấp cho đoàn thanh tra tỉnh bằng cách soạn thảo lại Quyết định 42. Sau đó nhờ người ký nháy vào bản dự thảo và chỉ đạo nhân viên photo chữ ký của đồng chí Võ Thanh Hùng (Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ năm 2012) rồi dán vào bản dự thảo và đóng dấu UBND huyện mới vào quyết định . Con dấu của huyện được thay đổi vào năm 2014.

Năm 2012, ông Nguyễn Hồng Lam (Trưởng Phòng TC-KH huyện Đức Cơ) đã cố ý làm trái quyết định, ký lệnh chi tiền và giấy lĩnh tiền mặt sai quy định để ông Tứ lợi dụng lấy tiền ngân sách sử dụng vào mục đích cá nhân. Khi tiền không về quỹ, ông Lam cũng không có ý kiến mà để nhân viên chiếm dụng.

Trong thời gian làm chủ tịch huyện, ngày 9/8/2018, ông Lam ký Quyết định số 1827/QĐ-UBND xuất 524 triệu đồng từ nguồn kết dư ngân sách để lập thủ tục hoàn ứng theo Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 9/1/2012. Cơ quan điều tra xác định, việc này có dấu hiệu cố ý làm trái quay định nhà nước về quản lý, sử dụng ngân sách, tạo điều kiện cho các cá nhân chiếm đoạt ngân sách.

