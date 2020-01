Gia Lai: Xót xa cháu bé 4 tuổi chết trong biển lửa vì… mẹ không chịu “quan hệ” với hàng xóm

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 29/1 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán), Công an huyện Ia Grai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Gia Lai cùng điều tra, làm rõ vụ hỏa hoạn xảy ra trên địa bàn huyện.

Hậu quả vụ hỏa hoạn khiến Lầu Bá Súa (SN 2003, trú làng Jang Blo, xã Ia Khai, huyện Ia Grai) và cháu X.Q.T (SN 2016, hàng xóm của Súa) tử vong.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23h ngày 28/1 (mùng 4 Tết), Súa sáng gặp chị L.Y.X. (SN 1998, cùng làng Jang Blo, hàng xóm của Súa) không đồng ý. Đồng thời bỏ chạy sang nhà chị Xồng Y Ài (SN 1984) ở gần đó nhờ giúp đỡ.

Súa tưởng chị X. bỏ vào trong phòng ngủ trốn nên đã chạy vào gọi tìm với ý định sẽ “chết chung”. Nhưng gọi mãi không thấy chị X. ra nên Súa đập cửa vào bên trong ngồi cố thủ. Lúc này trong phòng có con trai chị X. là cháu X.Q.T..

Nhận thấy Súa có biểu hiện bất thường, cố thủ trong phòng ngủ của chị X. không chịu ra nên chị Ài đã gọi điện báo cho lực lượng bảo vệ Công ty 715 đóng trên địa bàn huyện. Khi lực lượng bảo vệ và nhiều người dân khác tiếp cận, vận động Súa ra ngoài nói chuyện nhưng không được.

Khoảng vài phúc sau thì từ trong phòng ngủ một ngọn lửa lớn bùng phát dữ dội. Mọi người đập phá cửa để vào cứu người nhưng không được vì ngọn lửa cháy quá dữ dội.

Sau vài phút tích cực chữa cháy, ngọn lửa đã được khống chế. Lực lượng chức năng vào phòng cứu người thì phát hiện cả đối tượng Súa và cháu T. đã tử vong . Hiện thi thể hai người đã được gia đình đưa về an táng theo phong tục địa phương.

Cũng liên quan đến vụ phóng hỏa, trong ngày 28/1 tại Bình Định cũng xảy ra vụ tự thiêu do mâu thuẫn gia đình. Cụ thể, vào khoảng 23 giờ ngày 28/1, nam thanh niên tên N.Q.D. (23 tuổi; ngụ thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) đã tưới xăng lên người để tự thiêu.

Theo những người dân địa phương, D. tưới xăng lên người do có mâu thuẫn với cha. Cụ thể, cha của D. thường xuyên đưa người về nhà đánh bài khiến D. bức xúc. Hai cha con mâu thuẫn, cha D. mua xăng về dọa đốt nhà. Trong cơn tức giận, D. giật lấy bình xăng đổ lên người rồi tự thiêu.

Ngay sau đó, gia đình tìm cách dập lửa và đưa D. đi bệnh viện cấp cứu. Nạn nhân nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định trong tình trạng bỏng nặng toàn thân với tỉ lệ khoảng 50%-60%.

Your browser does not support HTML5 video.

Manh mối phát hiện kẻ phóng hỏa làm 5 người chết ở TP.HCM

Nga Đỗ (t/h)