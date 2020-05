Giả ngất để 'chơi khăm' con trai 3 tuổi, 'cựu Running Man' Kang Gary bị chỉ trích

Sau một thời gian dài vắng bóng trên truyền hình để tập chung cho gia đình , cựu thành viên Running Man Kang Gary đang thu hút sự quan tâm chú ý của công chúng khi bước đầu trở lại showbiz. Hiện tại, anh đang cùng con trai Kang Ha Oh tham gia show truyền hình thực tế đình đám "The Return of Superman". Sự xuất hiện của hai bố con đã hoàn toàn 'đốn tim' công chúng bởi những khoảnh khắc vô cùng thân thiết và dễ thương của hai bố con.

Tuy nhiên, mới đây cựu thành viên Running Man đã vấp phải sự chỉ trích của cư dân mạng sau khi anh quyết định 'chơi khăm' cậu con trai gần 3 tuổi của mình. Trong 1 tập phát sóng gần đây, Gary đưa Ha Oh đi xem đấu quyền anh, và đích thân Gary đã quyết định trổ tài trước mặt con trai. Mọi chuyện vẫn đều vui vẻ, tốt đẹp, nếu như đây không phải là một trò 'chơi khăm' camera ẩn có phần độc địa với một đứa trẻ.

Khi đang thi đấu, Gary giả vờ như mình bị đối thủ đánh cho nhừ tử, ngã lăn ra sàn bất tỉnh. Bé Ha Oh đứng xem ở ngoài thấy bố như vậy thì vô cùng lo lắng. Cậu bé liền òa khóc nức nở, chạy vào chỗ Gary đang nằm và ôm hôn bố thắm thiết. Một lúc sau, Gary bừng tỉnh khiến Ha Oh không khỏi bất ngờ, và nói rằng đây thực chất chỉ là một trò đùa.

Tuy nhiên, hành động của Gary cùng ekip sản xuất đã vấp phải sự chỉ trích dữ dội của khán giả. Nhiều người không khỏi xót xa khi nghe cậu bé 3 tuổi mếu máo nói lúc phỏng vấn: "Lúc bố bị té xuống sàn, Ha Oh phải cầu xin để bố được sống. Con lo lắm đấy!". Trò chơi khăm này có thể là một cú sốc lớn khiến cậu bé bị sang chấn, bởi ngay cả những người trưởng thành nhiều khi còn không chịu đựng nổi, chứ không nói đây là một cậu bé còn rất nhỏ.

Sau khi tập trên được phát sóng, Ủy ban tiêu chuẩn truyền thông Hàn Quốc đã "tuýt còi" và ban hành 1 cảnh báo chính thức về việc chương trình đã vi phạm an toàn tiêu chuẩn phát sóng. Cư dân mạng Hàn Quốc cũng tỏ ra vô cùng bức xúc và bàn tán xôn xao về phân đoạn này. Một số người bình luận:

- Làm ơn đừng làm vậy với trẻ con!

- Haiz, anh thực sự làm vậy với con mình đấy à... Tôi muốn nói nhiều lắm nhưng thôi vậy.

- Ông bố đem con mình lên TV là bắt nó chịu khổ đủ đường rồi!

- Cái ông này rời "Running Man" như kiểu định chấm dứt sự nghiệp truyền hình của mình mãi mãi mà giờ lại lên TV và làm vậy với con mình à?

- Chả hiểu sao phải chơi trò camera ẩn với con mình làm gì cơ. Lại còn giả vờ bị ngất nữa?? Trời ạ, quá đủ rồi đấy!

- Những chuyện thế này sẽ trở thành vết thương trong lòng bọn trẻ đấy... Làm ơn dùng cái đầu mà suy nghĩ đi anh hề ạ!

