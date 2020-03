Bi hài 2 vợ chồng cuống cuồng tái hợp sau bản án chấp nhận ly hôn của tòa

Anh N.H.Q (40 tuổi) và chị L.T.N (30 tuổi) ở thành phố Hồ Chí Minh là cặp vợ chồng trẻ thành đạt, có với nhau một cô con gái 4 tuổi đáng yêu. Trong mắt bạn bè, họ là cặp vợ chồng có cuộc sống hôn nhân viên mãn nhất. Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang khi người chồng thường xuyên đi công tác, với nhiều hoài nghi, vợ đệ đơn ly hôn…

Cứ hòa giải là… vắng mặt

Sau một thời gian tìm hiểu, anh Q. và chị N. quyết định về chung một nhà vào năm 2015. Thế nhưng theo chị N., ngay từ khi về sống chung một nhà đã không cảm thấy hạnh phúc bởi chồng vô tâm, thường xuyên có những biểu hiện rất lạ. Chị N. cho rằng, đấy là biểu hiện của người đàn ông ngoại tình nên nảy sinh ghen tuông. Vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn cãi nhau và một lần anh đã đánh chị. Sau thời gian dài cố gắng chung sống vì cô con gái nhưng không thấy chồng thay đổi nên đầu năm 2018 chị N. quyết định viết đơn ly hôn nộp lên Tòa án nhân dân (TAND) quận 2. Trong đơn ly hôn chị N. viết rất rõ rang “không yêu cầu chồng phải cấp dưỡng nuôi con”.

Theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành, tòa mời hai bên lên hòa giải lần 1. Hôm đó, anh Q. có mặt tại tòa, thừa nhận một phần những gì vợ trình bày trong đơn nhưng tuyệt đối không đồng ý chuyện ly hôn vì “còn yêu vợ”. Anh Q. chia sẻ, thực tế trong cuộc sống hôn nhân cũng có đôi lần vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Vợ hay so sánh anh với người yêu cũ, rồi thu nhập của anh thấp hơn chị, anh lại thường xuyên đi công trường nên chị hay than vãn về cuộc sống gia đình . Từ những chuyện vụn vặt đó dẫn đến vợ chồng to tiếng với nhau.

Còn về vấn đề bị vợ “tố” bồ bịch thì anh Q. khẳng định không có việc trên, chỉ là bạn bè hay nhắn tin chọc ghẹo. Vì thế hai vợ chồng cãi nhau, anh có một lần tát tai vợ “do vợ hay cằn nhằn, hỗn với chồng, thiếu tôn trọng gia đình chồng”… Trước mặt tổ hòa giải, anh Q. cũng thức nhận có xảy ra mâu thuẫn với vợ nhưng cho rằng đó là chuyện hết sức bình thường trong cuộc sống hôn nhân. Chuyện này hai vợ chồng có thể ngồi lại với nhau cùng tháo gỡ các vấn đề và hàn gắn. Kết thúc lần hòa giải đầu tiền, anh Q. nhất định không ly hôn còn chị N. vẫn giữ nguyên lập trường của mình.

Sau đó ít lâu, tòa tiếp tục mời cả hai vợ chồng đến hòa giải lần 2. Lần này, anh Q. vẫn bảo không muốn ly hôn nên anh quyết định không đến tòa theo giấy mời nữa. Về phần chị N., trong thời gian vợ chồng trục trặc như thế chị thấy anh vẫn thường xuyên đi công tác, ít ở nhà nên cho rằng anh chưa “hồi tâm chyển ý” và tiếp tục yêu cầu tòa ly hôn. Nhận thấy cả hai lần hòa giải để thất bại, tòa quyết định gửi giấy triệu tập cả hai đến xét xử vụ ly hôn này.

Thời gian xử vụ ly hôn trùng đúng thời gian đi công tác nên anh Q. không thể đến dự phiên xét xử được. Còn chị N. cũng cảm thấy mệt mỏi khi đi lên tòa một mình nên sau đó cũng có đơn xin vắng mặt. Đúng ngày xét xử, TAND quận 2 thấy cả hai vợ chồng đều vắng mặt nên Hội đồng xét xử (HĐXX) ghi nhận ý kiến của người vợ tại các phiên hòa giải trước đó và cho rằng, người chồng vắng mặt ở buổi hòa giải, triệu tập là cố tình, anh ta không muốn hành gắn hạnh phúc gia đình. Thậm chí, một trong hai buổi hòa giải, anh Q. đã thừa nhận có hành vi đánh vợ… Từ những căn cứ trên, HĐXX cấp sơ thẩm nhận định, cả hai vợ chồng không còn tình cảm với nhau nên thuận tình cho ly hôn.

Cuống cuồng tìm cách… về bên nhau

Trong suốt mấy tháng dòng dã tòa thực hiện các công tác hòa giải lần 1, lần 2 rồi triệu tâp lên tòa để xét xử sơ thẩm nhưng cả chị N. và anh Q. chẳng mấy quan tâm, bởi họ bận làm ăn, chăm sóc con cái. Chỉ đến khi tòa tống đạt bản án sơ thẩm thì họ mới ngã ngửa nhận ra “mình đã ly hôn”. Thực tâm, anh Q. không muốn ly hôn vì còn yêu vợ và thực lòng, chị N. chỉ muốn lấy tờ đơn ly hôn để suy xét xem chồng có còn yêu mình không, xem chuyện chồng nói không cặp bồ có phải là thật không? Anh Q. cho rằng, việc mình vắng mặt thì tòa sẽ không xử nhưng anh đâu biết rằng, tòa được xét xử vắng mặt.

Chỉ vì giận dỗi vô cớ mà vợ chồng đẩy nhau vào cảnh “tan cửa nát nhà”

Sau lần hòa giải thứ 2, anh Q. quan tâm vợ con hơn, tình cảm vợ chồng cũng dần dần được hàn hắn. Anh chị vui vẻ, hòa thuận nên anh nghĩ chị đã rút đơn ly hôn hoặc tòa thấy vậy sẽ không xử nữa. Thế nhưng, khi nhận bản án trên tay, vợ chồng anh bủn rủn chân tay, nửa cười nửa khóc khi trong bụng chị đã mang thai đứa con thứ hai. Cả hai vợ chồng chạy đôn chạy đáo tìm luật sư tư vấn, xin hướng dẫn làm kháng cáo, đề nghị cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm, đình chỉ vụ án để vợ chồng được quay về bên nhau.

Trong đơn kháng cáo, cả hai cùng nêu rõ do giận dỗi nhau chuyện vợ chồng, cả hai đã không bình tĩnh ngồi lại với nhau, cảm thông, chia sẽ những nỗi vất vả của nhau dẫn đến bản án éo le như hôm nay. Khi hai vợ chồng đã hòa thuận lại thì cũng là lúc chị mang thai đứa con thứ 2. Lúc này, cả hai biết cần sống có trách nhiệm với gia đình, con cái. Anh bớt đi công tác triền miền, bớt nhậu, còn chị bớt so sánh, ca thán… thế là cuộc sống gia đình trở về quỹ đạo ban đầu. Lúc này, chị N. nhận ra: “Bản án ly hôn cũng là bài học đối với tôi. Có lẽ tôi không nên quyết định một vấn đề gì khi bản thân đang bức xúc, mệt mỏi. Giờ chúng tôi phải mất thêm khoảng thời gian lên tòa để giải quyết mọi vấn đề”.

Về vụ ly hôn đầy éo le này, thẩm phán Lê Công Toại (TAND TP.HCM), trường hợp xảy ra với vợ chồng chị N. - anh Q., nếu vợ chồng hòa thuận được với nhau và muốn hủy án sơ thẩm thì trước khi mở phiên tòa phúc thẩm hoặc tại phiên tòa xét xử phúc thẩm, nguyên đơn cần yêu cầu được rút đơn khởi kiện. Khi đó, nếu bị đơn đồng ý thì TAND sẽ ra quyết định hủy án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án.

