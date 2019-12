Giá thịt lợn giảm 1.000 đồng/kg, người dân miền Bắc vẫn ăn thịt đắt nhất cả nước

Những ngày qua, giá thịt lợn tại nhiều tỉnh thành phía Bắc ghi nhận giảm nhẹ 1.000 đồng/kg. Cụ thể, tại Hưng Yên thịt lợn giảm còn 94.000 đồng/kg, Hà Nam giá thịt còn 93.000 đồng/kg.



Các địa phương khác ở phía Bắc như Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Bình, Tuyên Quang, Sơn La… giá thịt lợn phổ biến 90.000 - 93.000 đồng/kg. Dù là có giảm nhẹ nhưng thực tế, giá thịt lợn ở các tỉnh phía Bắc vẫn ở mức cao nhất cả nước.

Diễn biến giá thịt lợn. Ảnh: VNE



Trong khi đó, tại các tỉnh thành khu vực miền Trung hay miền Nam giá thịt lợn thấp hơn khá nhiều. Tại miền Trung, Tây Nguyên giá thịt lợn dao động 82.000 - 92.000 đồng/kg. Các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Lâm Đồng cũng có giá xấp xỉ khoảng 90.000 - 92.000 đồng/kg.

Người dân các tỉnh thành Khánh Hoà, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Đắk Lắk... hưởng lợi khi giá thịt lợn thấp nhất cả nước, trong khoảng 82.000 - 83.000 đồng/kg.



Còn ở phía Nam, giá thịt lợn có xu hướng giảm trên diện rộng. Cụ thể tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long như An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ giá thịt lợn đồng loạt giảm 2.000 đồng/kg xuống 88.000 đồng/kg. Các tỉnh thành: TPHCM, Bến Tre, Vĩnh Long, Tiền Giang, Đồng Nai… mức giá cao hơn đôi chút, dao động 94.000 - 96.000 đồng/kg.



Cần 100.000 tấn thịt lợn nhập khẩu



Theo Sở Công thương Hà Nội cho biết dù đã thực hiện nhiều giải pháp nhưng trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới, thủ đô vẫn có thể thiếu khoảng 4.000 tấn thịt lợn. Do vậy, thành phố lên kế hoạch nhập thịt tại các tỉnh lân cận để phục vụ nhu cầu tiêu thụ của người dân.



Tương tự tại TP.HCM, bà Nguyễn Huỳnh Trang – Phó giám đốc Sở Công Thương cho biết, tổng đàn heo cung cấp cho thị trường miền Nam giảm khoảng 50% so với đầu năm 2019. Các địa phương cung cấp thịt chủ lực cho thành phố như Đồng Nai, Đồng Tháp cũng giảm mạnh khiến lượng thịt tiêu thụ của TP HCM giảm 30% so với trước đó.



Đó là chưa kể, trong tháng 12 giá thịt lợn tại TP HCM đã tăng gấp ba so với tháng 3. Hiện giá thịt hơi Công ty CP công bố là 83.000 đồng/kg, trong khi giá thực tế trên thị trường trên 90.000 đồng.

Dự kiến, từ 23 tháng Chạp đến hết Tết, nhu cầu thịt heo tại TP.HCM sẽ tăng gần gấp đôi. Tính chung 7 ngày Tết, toàn thành phố cần đến hơn 100.000 tấn thịt.



Ngày 26/12 vừa qua, tại cuộc họp Tổ điều hành thị trường trong nước, ông Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Công Thương thông tin, trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới cả nước sẽ thiếu khoảng 200.000 tấn thịt lợn, khiến giá thịt tăng cao.



Sau cuộc họp của Ban chỉ đạo điều hành giá hôm 24/12, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã giao Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn phối hợp với doanh nghiệp nhập khẩu khoảng 100.000 tấn thịt lợn để đủ cung ứng cho người dân trong dịp tết sắp tới.



Giá thịt heo tăng cao, tiểu thương bán thịt heo bệnh kiếm lời. Video: Tuổi trẻ