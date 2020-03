Không muốn bay chung với trăm hành khách, nhiều đại gia chịu chi cả nghìn đô thuê máy bay riêng

Thay vì mua vé máy bay bình thường, phải đi chung với nhiều hành khách đến từ tứ xứ, phải chịu sự bất tiện,... nhiều người đã lựa chọn thuê máy bay riêng để tận hưởng chuyến đi trọn vẹn. Trong những năm gần đây, dịch vụ thuê máy bay riêng đang ngày càng "kiếm đậm" khi nhu cầu thuê dịch vụ này được giới nhà giàu, đại gia hết sức chú ý.

Du lịch bằng máy bay riêng rất thuận tiện, tuy nhiên việc sở hữu một chiếc máy bay riêng lại quá tốn kém. Được biết, chiếc máy bay khoảng 14 chỗ nhữ Bombardier's Global 5000 đã có giá khoảng 50 triệu đô, chưa kể đến những khoản phí phát sinh như phí bảo trì, phí đỗ xe, lương phi công,... có thể mất thêm tới 4 triệu USD/ năm.

Do đó, nhiều tỉ phú châu Á hiện nay lựa chọn thuê máy bay riêng thay vì sở hữu một chiếc của riêng mình. Những người này thường đăng kí vào chương trình hội viên thẻ máy bay của một hãng cung cấp máy bay riêng. Mỗi chủ thẻ sẽ mua các dịch vụ gồm tất cả mọi thứ từ chi phí cho tổ bay, phí cất cánh, hạ cánh,... trong khoảng 50 giờ bay với mức giá thỏa thuận.

Theo nguồn tin từ Wall Street Journal, mức giá cho một lần thuê máy bay riêng là khoảng 15.000 USD/ giờ (tức 345 triệu đồng). Trên mỗi chuyến bay, hành khách sẽ được tổ tiếp viên phục vụ chu đáo, phục vụ bữa ăn theo chuẩn nhà hàng năm sao. Thậm chí, một số dịch vụ cho thuê máy bay còn sẵn sàng trang bị cho hành khách iPhone hoặc iPod Touch để điều khiển màn hình TV trên máy bay. Hệ thống camera lắp đặt xung quanh máy bay, và hành khách có thể tự do ngắm khung cảnh bên ngoài.

Với loại máy bay riêng tư sang chảnh hơn như Dreamliner B787 Dreamjet, mức giá thuê có thể lên tới 20.000 bảng/ giờ (khoảng hơn 600 triệu đồng). Đây là loại máy bay cá nhân đắt nhất thế giới, trị giá khoảng 230 triệu bảng, được thiết kế dựa trên máy bay Boeing 787. Với sức chứa ban đầu là 335 hành khách, sau khi sửa đổi máy bay này có không gian rất rộng, chở được tối đa 30 hành khách với đầy đủ tiện nghi từ phòng khách, phòng ngủ,...

Bên cạnh đó, tại Việt Nam những năm gần đây cũng xuất hiện dạng tour charter tức là bao trọn chuyến bay để phục vụ nhu cầu du khách. Với dạng tour charter này, du khách sẽ được tiết kiệm 30% chi phí, với đường bay, giờ bay linh hoạt theo hướng có lợi cho khách hàng. Nhiều hãng hàng không cho biết nếu du khách đăng ký tour charter, họ có thể khởi hành sớm hay về muộn hơn dự kiến, bay trực tiếp không cần phải transit, bay đến bất cứ sân bay nào mà hãng được khai thác,... Dù vậy, hình thức tour charter này đòi hỏi mỗi chuyến bay cần có đủ ít nhất là 150 người, để chuyến bay đảm bảo chỉ tiêu về lượng khách.

Mới đây nhất, theo Zing , Tiên Nguyễn - con gái nhà đại gia Johnathan Hạnh Nguyễn đã được bố mình sắp xếp thuê máy bay riêng chở về Việt Nam. Tiên Nguyễn từng tiếp xúc với bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19 khi còn ở Anh và từng du lịch tại châu Âu. Tiên Nguyễn từng có mặt tại Tuần lễ thời trang Milan, Ý và gặp gỡ bệnh nhân số 17. Sau đó, Tiên đã đi khám bác sĩ và tự cách ly tại London trước khi được ông Johnathan Hạnh Nguyễn sắp xếp đưa về Việt Nam bằng máy bay riêng.

Ngay sau khi có thông tin trên, Tiên Nguyễn đã đăng tải trên trang cá nhân của mình:"Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến Tiên. Vì sự an toàn của bản thân, gia đình và cả cộng đồng, ba Tiên đã thu xếp một chuyên cơ riêng đưa Tiên về đến Việt Nam sáng nay. Tiên đã tuân thủ quy định cách ly của Việt Nam. Mọi người yên tâm nha". Được biết, do tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 17 nhiễm virus corona, sau khi máy bay riêng đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM Tiên đã được đưa tới bệnh viện dã chiến để cách ly tập trung.

