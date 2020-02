Giả trang tài xế xe ôm công nghệ, 2 sát thủ Hải Phòng xả súng bắn người theo 'hợp đồng'

Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội , vào ngày 1/2/2020, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 2 đối tượng về hành vi Giết người , liên quan đến vụ xả súng bắn người xảy ra tại địa bàn. Hai đối tượng trên bao gồm Phạm Tuấn Hải (SN 1985, trú ở Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng); và Tô Thanh Hiệp (SN 1988, trú ở quận Lê Chân, Hải Phòng), đã giả trang tài xế xe ôm công nghệ, mua súng nhằm sát hại một người đàn ông ở Hà Nội.

Các đối tượng chính trong vụ án

Trước đó, như báo Sức khỏe Cộng đồng đã đưa tin, vào khoảng 18h ngày 11/1, anh M. (SN 1982, trú xóm 9, xã Ninh Hiệp) vừa đi chơi thể thao ở khu liên hiệp thể thao Ninh Hiệp, đang di chuyển vào xe máy. Lúc này bất ngờ có 2 đối tượng đi xe máy, một người mặc áo xe ôm công nghệ, chở theo một tên nghi cầm theo súng. Hai đối tượng áp sát, một người rút súng, bóp cò bắn nạn nhân. Nghe thấy tiếng động lớn, người dân quanh khu vực chạy ra thì bắt gặp nạn nhân đang kêu cứu. Nạn nhân M. bị bắn trọng thương ở đầu và tay, được người dân đưa đi cấp cứu. Rấy may do được đưa tới bệnh viện kịp thời, anh M. đã qua cơn nguy kịch, Sức Khỏe dần bình phục.

Hiện trường xảy ra vụ án

Nhận được tin báo, lực lượng công an huyện Gia Lâm và các đơn vị liên quan đã phối hợp điều tra vụ án. Đây là vụ án mang tính chất phức tạp, khi vụ án xảy ra vào chập choạng tối, các đối tượng gây án bịt kín mặt, khó nhận diện. Bản thân nạn nhân M. cũng không xác định được người có mâu thuẫn với mình.

Sau nhiều ngày khẩn trương điều tra, truy bắt, đến ngày 15/1, Đội CSHS Công an huyện Gia Lâm cùng các đơn vị CSHS CATP. Hà Nội và CATP Hải Phòng đã vây bắt thành công 2 đối tượng trực tiếp liên quan tới vụ xả súng ở Ninh HIệp là Phạm Tuấn Hải và Tô Thanh Hiệp.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận được một "hợp đồng" ra Hà Nội nổ súng bắn người. Sau khi thỏa thuận mức giá, Hải đã rủ thêm Hiệp ra Hà Nội, trang bị một khẩu súng thể thao có khả năng sát thương cao. Sau đó, hai tên mua đồng phục xe ôm công nghệ, cải trang thành tài xế, chờ sẵn ở tuyến đường anh M. hay tới chơi thể thao về. Phát hiện anh M., Hải sau đó bắn 4 phát đạn khiến anh M. bị thương, sau đó hai đối tượng đi xe máy biển số giả chạy về Hải Phòng.

Theo báo ANTD, cơ quan điều tra xác nhận đây là 2 đối tượng đã gây án, tuy nhiên về bản hợp đồng giết người còn nhiều điểm cần làm rõ, hiện cơ quan điều tra đang xác minh, truy bắt những đối tượng liên quan. Hiện vụ án vẫn đang được điều tra, mở rộng.

Chi Nguyễn (t/h)