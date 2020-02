Giá vàng hôm nay 2/2:Trước ngày vía Thần Tài, giá vàng trong nước tăng lên 45 triệu/ lượng

Giá vàng hôm nay 2/2 vẫn đang giao dịch ở mức cao, niêm yết ở mức gần 45 triệu/lượng, dự kiến thị trường sẽ tiếp tục sôi động trong ngày vía Thần Tài.





Giá vàng trong nước hôm nay 2/2

Đơn vị: Đồng/ lượng Giá mua Giá bán SJC Hà Nội 44,450,000 44,970,000 DOJI HN 44,600,000 45,100,000 SJC TP HCM 44,450,000 44,950,000 SJC Đà Nẵng 44,450,000 44,970,000 DOJI SG 44,600,000 45,100,000 Phú Qúy SJC 44,450,000 44,900,000 VIETINBANK GOLD 44,500,000 44,970,000 MARITIME BANK 43,950,000 44,650,000 PNJ TP.HCM 44,200,000 44,850,000 PNJ Hà Nội 44,200,000 44,850,000 EXIMBANK 44,350,000 44,700,000 BẢO TÍN MINH CHÂU 44,560,000 44,950,000 Ngọc Hải (NHJ) Tiền Giang 0 0 Ngọc Hải (NHJ) TP.HCM 0 0 TPBANK GOLD 0 0



Như mọi năm, giao dịch mua - bán vàng sẽ sôi động từ ngày mùng 10 Tết, tức "Ngày vía Thần tài". Người Việt quan niệm mua vàng vào ngày này sẽ mang lại may mắn, tài lộc cho cả năm mới. Hiện, giá vàng miếng trong nước được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết mức mua vào với 44,28 triệu đồng/lượng, mức bán ra 44,68 triệu đồng/lượng, tăng 130.000 đồng so với sáng qua.

Chốt phiên giao dịch hôm nay, giá vàng trong nước giao dịch ở mức cao, có sự tăng mạnh so với trước kì nghỉ lễ. Tuy nhiên, so với mọi năm, mãi lực những ngày trong tuần qua không cao bằng. Mặt khác, do sự bùng phát của dịch virus corona nên không thể dự báo nhu cầu thi trường sẽ tăng hay giảm khi người dân lo lắng, e ngại đến những nơi đông người.



Giá vàng thế giới

Giá vàng tuần qua tại Việt Nam

Giá vàng thế giới đã tăng 3,7% kể từ đầu năm nay và có xu hướng tăng mạnh trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát khiến nhiều người lo ngại về tình trạng giảm tốc tăng trưởng của kinh tế thế giới.

Trong phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng trên thị trường quốc tế đã tăng nhẹ, đến mức 1.588,5 USD/ ounce trên sàn NewYork. Sàn giao dịch Kitco niêm yết mức giá 1.588 USD. Như vậy, giá vàng thế giới giao dịch trong khoảng 44,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá các doanh nghiệp trong nước đưa ra.

Theo các chuyên gia, nguyên do của sự tăng giá vàng trong những phiên gần đây chủ yếu do nỗi lo bùng phát của dịch virus corona, lo ngại dịch sẽ ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell cho rằng sự bùng phát của virus corona chủng mới có thể tác động đến nền kinh tế Trung Quốc trong thời gian ngắn hạn. Nhận định này đã làm tăng sức hấp dẫn của vàng như là một tài sản an toàn, do đó nhiều người ưu tiên lựa chọn các tài sản mang tính lưu trữ, trú ẩn an toàn.



Chi Nguyễn (t/h)