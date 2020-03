Giá vàng hôm nay ngày 12/3: Quay đầu tăng mạnh sau tuyên bố đại dịch

Giá vàng hôm nay ngày 12/3 biến động mạnh trong bối cảnh WHO tuyên bố đại dịch và các nước đua nhau cắt giảm lãi suất.



Giá vàng thế giới

Đêm ngày 11/3 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.662 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 4/2020 trên sàn Comex New York đứng ở mức 1.662 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay cao hơn 29,5% (379 USD/ounce) so với đầu năm 2019. Quy đổi theo giá USD ngân hàng, vàng có giá 46 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn 1,4 triệu đồng so với vàng trong nước.

Giá vàng hôm nay ngày 12/3: Giá vàng 9999, SJC, PNJ, DOJI, 18K, 24K

Giá vàng thế giới quay đầu tăng mạnh trở lại trong bối cảnh các nước cắt giảm lãi suất, bơm tiền vào nền kinh tế trong khi các thị trường chứng khoán vẫn chịu áp lực giảm rất lớn.

Đêm 11/3 theo giờ Việt Nam, Tổ chức Y tế Thế giới tuyên WHO tuyên bộ dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (COVID-19) đã trở thành đại dịch. Cho tới thời điểm hiện tại, đã có khoảng 120.000 người mắc COVID-19 trên toàn thế giới, khiến hơn 4.000 người tử vong. Nỗi sợ hãi về dịch bệnh bùng tăng, các nhà đầu tư lại tìm đến vàng như một tài sản an toàn, điều này khiến gia kim loại quý tăng manh trở lại.