Giá vàng hôm nay ngày 17/4/2020: Tiếp tục treo cao trên đỉnh

6h ngày hôm nay 17/4/2020, giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao dịch ở mức 1710.80-1711.80 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay cao hơn 35,2% (451 USD/ounce) so với đầu năm 2019. Quy đổi theo giá USD ngân hàng, vàng có giá 48,0 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn 250.000 đồng so với vàng trong nước.

Giá vàng thế giới tăng vọt do sức cầu đối với mặt hàng này lớn trong thời điểm đại dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (COVID-19) vẫn đang diễn biến phức tạp. Vàng được đánh giá là tài sản cứu cánh an toàn trong thời hậu COVID-19. The Commerzbank dự đoán, vàng sẽ lên 1.800 USD vào cuối 2020.