Giá vàng hôm nay ngày 20/3: Đua nhau bán tháo lấy tiền mặt, tụt giảm về đáy

Giá vàng hôm nay ngày 20/3 tiếp tục giảm mạnh do giới đầu tư ồ ạt bán tháo vàng và các tài sản khác lấy tiền mặt.

Giá vàng hôm nay ngày 20/3, vàng quốc tế thấp hơn gần 6 triệu đồng so với vàng quốc tế.

Giá vàng thế giới

Đêm ngày 19/3 theo giờ Việt Nam, Đêm ngày 19/3 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.472 USD/ounce. giá vàng giao tháng 4/2020 trên sàn Comex New York đứng ở mức 1.473 USD/ounce.

6h hôm nay trên sàn Kitco, giá vàng giao dịch ở mức 1469.60-1470.60 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 4 đã tăng 4,10 USD/ounce ở mức 1482,20 USD/ounce.



Giá vàng hôm nay cao hơn 14,7% (189 USD/ounce) so với đầu năm 2019. Quy đổi theo giá USD ngân hàng, vàng có giá 40,8 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn 5,8 triệu đồng so với vàng trong nước.

Giá vàng hôm nay ngày 20/3: Giá vàng 9999 , SJC, PNJ, DOJI, 18K, 24K

Vàng và các tài sản khác tụt giảm mạnh do mối lo sợ về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (COVID-19). Giới đầu tư không ngừng bán tháo các tài sản để thu về tiền mặt. Thậm chí kể cả các loại tài sản an toàn như trái phiếu kho bạc Mỹ cũng bị bán ra mạnh. Đây là một diễn biến "đáng sợ" cho thấy các nhà đầu tư bán đang cố gắng bán tất cả những gì có thể chuyển sang tiền mặt để có thể sống sót qua quãng thời gian khó khăn mà đại dịch COVID-19 có thể gây ra.



Do đó, đồng USD liên tục tăng vọt. Trong phiên ngày 19/3, USD đã tăng hơn 6% so với đồng AUD và hơn 3% so với đồng won của Hàn Quốc. Đồng bảng Anh thì đang ở quanh các mức thấp nhất kể từ giữa những năm 1980.

Để bảo vệ tăng trưởng nền kinh tế, ngân hàng trung ương các nước tiếp tục có những biện pháp hỗ trợ, giảm lãi suất xuống mức thấp.



Giá vàng trong nước ngày 20/3



Chốt phiên ngày 19/3, Chốt phiên ngày 19/3, giá vàng 9999 tăng thêm khoảng 300.000 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng SJC của Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết ở mức 45,60 triệu đồng/lượng (mua vào) và 46,20 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 45,80 triệu đồng/lượng (mua vào) và 46,62 triệu đồng/lượng (bán ra).



Giá vàng hôm nay ngày 20/3: 9999, SJC, PNJ, DOJI, 18K, 24K

Đơn vị: đồng/lượng Giá mua Giá bán BẢO TÍN MINH CHÂU 45450000 46100000 SJC Hà Nội 45450000 46320000 DOJI HN 45450000 45950000 SJC TP HCM 45500000 46300000 SJC Đà Nẵng 45450000 46320000 DOJI SG 45450000 46200000 Phú Qúy SJC 45500000 46100000 VIETINBANK GOLD 45450000 46320000 MARITIME BANK 45200000 46800000 PNJ TP.HCM 45200000 46200000 PNJ Hà Nội 45200000 46200000 EXIMBANK 45500000 46000000



Kiều Đỗ (t/h)