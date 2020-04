Giá vàng hôm nay ngày 29/4/2020: Giảm 200.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 29/4/2020 tiếp tục giảm phiên thứ 2 liên tiếp, do giới đầu tư giao dịch cầm chừng trước 2 cuộc họp quan trọng tại Mỹ và châu Âu, cùng với đó là áp lực chốt lời cũng khá lớn.





Đêm ngày 28/4 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 1.702 USD/ounce. giá vàng giao tháng 6/2020 trên sàn Comex New York đứng ở mức 1.721 USD/ounce.

6h hôm nay ngày 29/4, giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao dịch ở mức 1701.70-1702.70 USD/ounce.



Giá vàng hôm nay cao hơn 32,7% (419 USD/ounce) so với hồi đầu năm 2019. Quy đổi theo giá USD ngân hàng, vàng có giá 47,1 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn 1,3 triệu đồng so với vàng trong nước.

Giá vàng hôm nay ngày 29/4/2020: Giá vàng 9999 , SJC, PNJ, DOJI, 18K, 24K



Theo các chuyên gia kinh tế, giá vàng giảm do nhiều nhà đầu tư đóng bớt trạng thái, chốt lời trước thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có cuộc họp kết thúc vào thứ Tư và cuộc họp Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vào thứ Năm. Giới đầu tư cho rằng những động thái chính sách mới của 2 ngân hàng trung ương được đưa ra sau cuộc hop có thể sẽ tác động mạnh đến giá vàng.



Vàng chịu áp lực giảm ngắn hạn còn do mối quan hệ tỷ lệ nghịch giữa vàng và chứng khoán đã trở lại. Thi trường chứng khoán hồi phục do tín hiệu sáng sủa của tình hình dịch COVID-19, do đó, dòng tiền đổ vào thị trường này ngày càng nhiều. Vàng giảm sức hấp dẫn và đi xuống.

Dù vậy, đây chỉ là ngắn hạn, còn trong dài hạn vàng vẫn sẽ tiếp tục duy trì là kênh trú ẩn an toàn. Cuộc chiến chống lại triển vọng suy thoái toàn cầu sẽ buộc chính phủ các nước tiếp tục bơm tiền để vực dậy nền kinh tế. Vàng được xem là một loại tài sản an toàn trong môi trường khủng hoảng.

Thực tế hiện nay đã cho thấy, dù chứng khoán tăng nhưng triển vọng kinh tế nhiều nước vẫn u ám. Giá dầu đã tiếp tục tụt giảm trong phiên 28/4, giá dầu thế giới WTI giao tháng 6 vẫn ở quanh mức thấp là 13 USD/thùng.

Giá vàng trong nước ngày 29/4/2020

Chốt phiên giao dịch ngày 28/4, giá vàng 9999 thêm bớt khoảng 150.000-250.000 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.



Kết thúc phiên giao dịch 28/4, Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức 47,90 triệu đồng/lượng (mua vào) và 48,52 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 47,95 triệu đồng/lượng (mua vào) và 48,62 triệu đồng/lượng (bán ra).



Giá vàng hôm nay ngày 29/4/2020: 9999, SJC, PNJ, DOJI, 18K, 24K

Đơn vị: đồng/lượng Giá mua Giá bán DOJI HN 48,000,000 48,400,000 DOJI SG 48,000,000 48,500,000 BẢO TÍN MINH CHÂU 47930000 48300000 EXIMBANK 48,050,000 48,550,000 MARITIME BANK 47,400,000 48800000 Phú Qúy SJC 0 0 VIETINBANK GOLD 47250000 48120000 SJC TP HCM 48,000,000 48,650,000 SJC Hà Nội 48,000,000 48,670,000 SJC Đà Nẵng 48,000,000 48,670,000 PNJ TP.HCM 46100000 47200000 PNJ HN 46100000 47200000

