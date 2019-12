Giá vàng ngày 17/12, đúng như dự đoán của các chuyên gia, giá vàng thế giới có chuyển biến tích cực do sự đi xuống của đồng USD.

Giá vàng thế giới



Đêm 16/12 theo giờ Việt Nam, Đêm 16/12 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.478 USD/ounce. giá vàng giao tháng 2 năm 2020 trên sàn Comex New York đứng ở mức 1.483 USD/ounce.

6h sáng 17/12, giá vàng thế giới trên sàn giao dịch ở mức 1.475,00-1.476,00 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 2 giảm xuống mức 1.478,80 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay cao hơn 15,2% (195 USD/ounce) so với đầu năm 2019. Quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 40,9 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn 660 ngàn đồng so với vàng trong nước.

Giá vàng ngày 17/12: Tiến triển như dự đoán

Đúng như dự đoán của các chuyên gia, diễn biến kinh tế thế giới thời gian gần đây đã đẩy giá vàng lên cao.

Cụ thể, dù Mỹ - Trung đạt được thỏa thuận thương mại nhưng USD vẫn suy yếu so với rổ tiền tệ chung sau vì đồng bảng Anh tăng vọt, lên cao kỷ lục và vượt xa ngưỡng 1,3 USD đổi 1 bảng Anh.

Nguyên nhân là nhờ triển vọng Anh rút ra khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) sáng sủa hơn sau khi Đảng Bảo thủ của ông Boris Johnson chiến thắng áp đảo tại cuộc bỏ phiếu vừa qua. Diễn biến này mang tới hi vọng cho thấy nước Anh có khả năng sẽ sớm hoàn thành Brexit sau hơn 2 năm chìm trong khủng hoảng không lối thoát.



Vàng tăng giá còn do Mỹ công bố số liệu sản xuất tại khu vực New York không thực sự ấn tượng, thấp hơn so với kỳ vọng.

Tuy nhiên, đà tăng của vàng bị hạn chế do các thị trường chứng khoán, từ châu Á, châu Âu cho tới Mỹ đang diễn biến tương đối tích cực sau khi Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận thương mại giai đoạn 1.

Giá vàng trong nước



Chốt phiên giao dịch ngày 16/12, đa số các đại lý giữ Chốt phiên giao dịch ngày 16/12, đa số các đại lý giữ giá vàng 9999 gần như không đổi ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng SJC của Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết ở mức 41,43 triệu đồng/lượng (mua vào) và 41,58 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 41,38 triệu đồng/lượng (mua vào) và 41,62 triệu đồng/lượng (bán ra).



Giá vàng trong nước 9999, SJC, PNJ, DOJI, 18K, 24K ngày 17/12:





Đơn vị: đồng/lượng Giá mua Giá bán SJC Hà Nội 41,300,000 41,550,000 DOJI HN 41,350,000 41,500,000 SJC TP HCM 41,300,000 41,530,000 SJC Đà Nẵng 41,300,000 41550000 DOJI SG 41,350,000 41,500,000 Phú Qúy SJC 41,350,000 41,500,000 VIETINBANK GOLD 41,290,000 41,540,000 MARITIME BANK 41,280,000 41,550,000 PNJ TP.HCM 41,250,000 41,500,000 PNJ Hà Nội 41,250,000 41500000 EXIMBANK 41,370,000 41,520,000 Ngọc Hải (NHJ) Tiền Giang 0 0 Ngọc Hải (NHJ) TP.HCM 0 0 BẢO TÍN MINH CHÂU 41,350,000 41,480,000 TPBANK GOLD 0 0



Kiều Đỗ (t/h)