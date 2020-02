Giá vàng ngày 24/2: Dự báo đà tăng mạnh chưa từng có

Giá vàng ngày 24/2 vượt lên ngưỡng cao nhất trong 7-8 năm trở lại đây và còn tiếp tục tăng nữa.



Giá vàng thế giới



Giá vàng hôm nay cao hơn 28,1% (360 USD/ounce) so với đầu năm 2019. Quy đổi theo giá USD ngân hàng, vàng có giá 45,5 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn 400.000 đồng so với vàng trong nước.

Giá vàng được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng cao do những lo lắng về nguy cơ bùng phát của dịch viêm đường hô hấp do chủng mới virus corona (COVID-19).

Vàng đang có một xu hướng tăng giá rõ ràng, nhiều chuyên gia thế giới dự báo vàng sẽ hướng tới ngưỡng 1.700 USD/ounce, thậm chí là 2.000 USD/ounce vì các ngân hàng trung ương thế giới đang tiếp nới lỏng chính sách tiền tệ.

Giá vàng hôm nay 24/2 dự báo đà tăng mạnh chưa từng có

Theo các chuyên gia từ BTMC, giá vàng tăng chủ yếu do giới đầu tư lo ngại triển vọng kinh tế tiêu cực do tác động của COVID-19 và những biến động trái chiều của thị trường chứng khoán thời gian qua. Không những vậy, nhiều doanh nghiệp hàng đầu như Apple, Samsung cùng lo ngại về việc sụt giam doanh thu. Còn WHO thì bày tỏ sự lo ngại về cơ hội kiềm chế COVID-19.