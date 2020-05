Giá xăng có thể tăng hơn 1.000 đồng/lít từ ngày mai (13/5)?

Cập nhật dữ liệu của Bộ Công Thương cho thấy, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày sau kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 28/4 giá xăng có biến động tăng.

Giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore (thị trường nhập khẩu xăng dầu của Việt Nam) chu kỳ từ ngày 28/4 – 6/5 có tăng so với chu kỳ trước đó.

Cân đối giữa giá xăng dầu thế giới với khả năng sản xuất của các doanh nghiệp trong nước, nhiều khả năng trong kỳ điều hành giá xăng dầu tới đây, Liên Bộ Công Thương – Tài chính sẽ điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng, dầu.

Do đó, với bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày vừa qua, giá xăng có thể được điều chỉnh tăng từ 800 – 1.200 đồng/lít; giá dầu diesel có khả năng tăng đến 500 đồng/lít.

Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, giá xăng thế giới những ngày vừa qua đi lên. Dự báo giá xăng trong nước thay đổi theo xu hướng của thị trường thế giới.



Nếu đúng như những nhận định này, sau khi điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường đối với xăng E5 RON92 có khả năng tăng 900-1.100 đồng/lít, lên mức trên 11.600 đồng/lít.

Trong khi xăng RON 95 tăng 1.000-1.250 đồng/lít, lên mức trên 12.000 đồng/lít. Dầu hỏa được dự đoán giảm 200-300 đồng/lít; dầu diesel tăng 50-200 đồng/lít trở lại mức trên 10.000 đồng/lít; dầu mazut giảm tối đa 300 đồng/kg...

Cuối phiên giao dịch ngày 11/5, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 7/2020 đứng ở mức 25,33 USD/thùng, tăng 0,25 USD/thùng trong phiên. Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 7/2020 đứng ở mức 39,87 USD/thùng, tăng 0,24 USD/thùng trong phiên nhưng giảm 0,77 USD so với cùng thời điểm ngày 11/5.

Giá dầu tăng khi được hỗ trợ tích cực từ thị trường chứng khoán cũng như các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế của Mỹ. Trong khi đó, các quốc gia dầu mỏ đã đồng loạt có thông báo sẽ cắt giảm thêm sản lượng khai thác nhằm bình ổn thị trường dầu mỏ thế giới./.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu đã có 8 lần giảm liên tiếp. Tổng mức giảm đối với xăng E5 RON92 và RON 95-III là gần 9.000 đồng/lít. Dầu diesel 0.05S giảm gần 7.000 đồng/lít. Hiện tại, giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 10.942 đồng/lít và xăng RON 95 là 11.631 đồng/lít, thấp nhất 13 năm.



Sau khi giá dầu thế giới giảm xuống mức kỷ lục trong tháng 4, những ngày gần đây đang có xu hướng tăng trở lại. Điều này được dự báo sẽ ảnh hưởng đến giá xăng, dầu trong nước.

