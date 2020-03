Giá xăng giảm kỷ lục trong vòng 11 năm, chỉ còn 11.956 đồng/lít

Thay vì đợi đến 30/3 như kế hoạch, liên Bộ Công hương – Tài Chính quyết định há giá xăng dầu sớm hơn 1 ngày. Việc làm này nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong bối cách dịch bệnh hoành hành, đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ

Ở kỳ điều chỉnh này, xăng RON 95 được điều chỉnh giảm 4.252 đồng/lít, xăng E5 RON 92 giảm 4.100 đồng/lít. Mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 11.956 đồng/lít và xăng RON 95 là 12.560 đồng/lít.

Bên cạnh đó, các loại dầu cũng được điều chỉnh giảm mạnh. Cụ thể: Dầu diesel giảm 1.776 đồng/lít; dầu hỏa giảm 2.705 đồng/lít; dầu mazut giảm 1.048 đồng/kg. Sau khi điều chỉnh, giá bán đối với mặt hàng dầu diesel là 11.259 đồng/lít; dầu hỏa là 9.141 đồng/lít và dầu mazut là 9.453 đồng/kg.

Trong lần điều chỉnh này, liên Bộ Tài chính – Công thương thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5 RON 92 ở mức 300 đồng/lít. Trong khi đó, xăng RON 95, dầu hỏa và dầu diesel trích lập ở mức 1.150 đồng/lít; dầu mazut ở mức 450 đồng/lít.

Đây là lần thứ 6 giá xăng giảm trong năm nay

Tính đến thời điểm hiện tại, đây đã là lần thứ 6 liên tiếp xăng trong nước giảm giá trong năm nay. Tổng cộng mỗi lít xăng RON95 đã hạ tổng cộng hơn 8.350 đồng; xăng E5 RON92 giảm 7.800 đồng.

Trước đó, theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật ngày 26/3 giảm mạnh so với kỳ tính giá ngày 15/3.

Giá xăng E5 RON 92 trung bình 24,30 USD/thùng, xăng RON 95 là 25,24 USD/thùng, cùng giảm 50% so với kỳ trước. Giá dầu cũng giảm mạnh, riêng dầu hỏa có ngày xuống mức chỉ 25,35 USD/thùng.

Một lãnh đạo doanh nghiệp đầu mối xăng dầu ở TP Hồ Chí Minh cho biết, giá xăng thế giới đang giảm mạnh do ảnh hưởng của COVID-19. Dự báo, giá xăng trong nước thay đổi theo xu hướng giá thị trường xăng thế giới.

Các chuyên gia trước đó cũng nhận định, cơ quan quản lý sẽ không tác động nhiều đến quỹ bình ổn xăng dầu và giá mặt hàng xăng dầu giảm mạnh. Nếu đúng như dự báo, giá xăng E5 RON 92 sẽ xuống dưới mức 12.000 đồng/lít và là lần thứ 5 liên tiếp giá xăng trong nước giảm.

Trong lần trước đó giá xăng được điều chính là 15/3, liên Bộ Tài Chính – Công Thương đã quyết định điều chỉnh giảm giá các mặt hàng xăng dầu. Thời điểm đó, giá xăng đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 8/2016.

Nga Đỗ (t/h)