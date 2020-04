Giá xăng giảm xuống mức kỷ lục 11.343 đồng/lít, thấp nhất trong 11 năm nay

Chiều 13/4, theo chu kỳ 15 ngày/lần, liên Bộ Tài chính - Công thương tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu.

Theo đó, từ 15h chiều nay, giá xăng E5 RON 92 trong nước giảm 613 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 621 đồng/lít, dầu diesel 0.05S giảm 436 đồng/lít; dầu hỏa giảm 502 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 126 đồng/kg.

Giá xăng giảm xuống mức kỷ lục 11 năm kể từ 15h chiều nay



Như vậy, hiện tại giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường như sau: Xăng E5RON92 không cao hơn 11.343 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 11.939 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 10.823 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 8.639 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 9.327 đồng/kg.

Đây cũng là lần giảm giá bán lẻ xăng dầu lần thứ 7 liên tiếp từ đầu năm đến nay. Sau 7 lần giảm này, xăng RON 95 đã giảm tới 9.051 đồng/lít, xăng E5 RON 92 giảm 8.538 đồng/lít, dầu diesel 0.05S giảm khoảng 6.000 đồng/lít... Giá bán lẻ xăng dầu hiện tại đang ở mức thấp kỷ lục trong 11 năm trở lại đây, kể từ tháng 3/2009.

Ảnh: Zing

Tại kỳ điều chỉnh giá hôm nay, liên Bộ Tài chính - Công thương thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92 ở mức 400 đồng/lít; xăng RON95, dầu hỏa và dầu diesel ở mức 1.400 đồng/lít; dầu mazut ở mức 200 đồng/kg và không chi sử dụng Quỹ này đối với các loại xăng dầu.

Việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15 giờ 00 ngày 13 tháng 4 năm 2020.

Trước đó, trong kỳ điều hành giá gần nhất hôm 29/3, giá xăng E5 RON 92 đã đột ngột giảm 4.100 đồng/lít, từ 16.056 đồng/lít xuống còn 11.956 đồng/lít; xăng RON 95 giảm 4.252 đồng/lít, từ 16.812 đồng/lít xuống còn 12.560 đồng/lít.

Your browser does not support HTML5 video.

Kiều Đỗ (t/h)