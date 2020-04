Giá xăng về mức thấp nhất trong 13 năm qua

Trong kỳ điều chỉnh giá ngày 28/4, liên Bộ Tài chính - Công thương tiếp tục quyết định giảm giá xăng dầu. Đây là lần thứ 8 liên tiếp giá xăng giảm kể từ đầu năm 2020.

Cụ thể, giá các mặt hàng xăng dầu giảm như sau: Giá xăng E5 RON 92 giảm 401 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 308 đồng/lít, dầu diesel giảm 882 đồng/lít, dầu hỏa giảm 674 đồng/lít, dầu mazut giảm 657 đồng/kg.

Như vậy, sau 15h ngày 28/4, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu như sau: xăng E5 RON 92 không cao hơn 10.942 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 11.631 đồng/lít. Giá dầu diesel không cao hơn 9.941 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 7.965 đồng/lít; dầu mazut không cao hơn 8.670 đồng/kg.



Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Tài chính - Công thương tiếp tục duy trì việc trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức cao: xăng E5 RON 92 ở mức 400 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 1.400 đồng/lít, dầu hỏa và dầu diesel ở mức 1.600 đồng/lít; dầu mazut ở mức 500 đồng/kg.

Theo Bộ Công thương, giá bình quân của xăng RON92 dùng để pha chế xăng sinh học E5 RON92 là 18,477 USD/thùng, giảm 2,166 USD/thùng so với kỳ trước. Giá xăng RON95 là 19,735 USD/thùng (giảm 1,532 USD/thùng so với kỳ trước).

Tại kỳ điều chỉnh trước đó hôm 13/4, giá xăng E5 RON 92 trong nước giảm 613 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 621 đồng/lít, dầu diesel 0.05S giảm 436 đồng/lít; dầu hỏa giảm 502 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 126 đồng/kg.



Như vậy, sau 8 lần điều chỉnh giảm liên tiếp, giá xăng hiện tại đã lập kỷ lục về mức thấp nhất trong 13 năm qua kể từ tháng 1/2007 trở lại đây.

